East Shore lists honor roll students

The following students were named to the honor roll at East Shore Middle School for the first trimester.
Grade 6
Honors with Distinction
Isabella Abreu, Sandra-Marie Alves, Addison Aronson, Ayden Augustine, Hailey Cahill, Carli Cassone, Gabriella Dobkowski, Olivia Dyki, Amanda Graziani, Luke Hackett, Drew Hanelt, Rachel Harrison, Avery Izzo, Caroline Janik, Jake Jasminski, Ella Kuhar, Amy Lahav, Dabi Lee, Gabriella Magnuson, Sienna Mannino, Chloe Marchesseault, Brandon Marschner, Jacqueline Maurice, Madeleine McCarthy, Samantha Modena, Haley Moger, Julia O’Connell, Isabella Palisi, Ellie Pasacreta, Jasmine Phung, Zachary Queiroz, Alexandria Regan, Aidan Riha, Ava Rohleder, Taylor Salsbury, Ava Sanz, Rebecca Scicchitano, Adrianne Shields, Carlie Mae Simard, Riley Simons, Allison Stefan, Arvid Torngrip, Shayla Torres, Neven Vidosevic, Katelyn Vitaletti, Gianna Weaver, Luke Wikstrom, Nadia Williams
Grade 6
High Honors
Brittany Alicki, Madison Ballard, Connor Benz, Mary Christofakis, Katelyn Ciesluk, Matthew Cioppa, Aubrey Cogswell, Mia Davi, Alana Duguay, Rachel Filanowski, Gabriela Gallardo, Daniel Johnson, Alyssa Joye, Wajiha Khan, Bennett Lane, Ronald Mastroni, John Messore, Alexandra Montero, Reiya Paquet, Constantino Pavlat, Mea Piscitelli, Rosalina Piscitelli, Hailee Rabbitt, Olivia Rodriguez, Lila Rothbard, Jaime Sanz, Wyatt Shallis, Rosina Smith, Lila Tarczali, Kira Ternak, Luke Vidosevic
Grade 6
Honors
Antonios Aspras, Ernyve Chi, Austin Corris, Skylar Hacker, Michaela Hinckley, Sophie Hofmeister, Laila Holland, Alexa Johnston, Daniel Lavallee, William MacKnight, Kayla Murphy, Hunter Noonan, Christian Spetrino, Joshua Taylor
Grade 7
Honors with Distinction
Kelly Aspras, John Azpiri-Sudusky, Jahnavi Bulusu, Gissela Castelan, Summer Collins, Taylor Collins, Daniel Enrico, Natalia Fazio, Isaac Fernandez, Alana Finlayson, Arianna Flanagan-Bonilla, Lucilia Foran, Teagan Garfield, Leah Geiger, Caroline George, Teagan Glass, Anna Griffith, Leila Guadalupe, Emma Honcz, Zackary Israelite, Kelsey Kiely, Grace Kiernan, Tessa Kissinger, Valerie Lopez, Emily Maruottolo, David Maslar, Maia Matula, Teagan Mulvihill, Ellen Pan, Jason Parana, Brandon Payne, Jack Pia, Mackenzie Posey, Ryan Purviance, Erin Schmitt, Brady Sciuto, Rhianna Solli, Judith Tarczali, Isabella Tomac, Sophia Torgerson, Olivia Vargovchik, Lillian Vernucci, Manya Vijay, Lindsay Wiederhold, Katrina Zeoli
Grade 7
High Honors
Elijah Asinas, Jack Beaupre, Daniel Bifield, John Brown, Mason Bryant, Ariyanna Bun, Jaime Capozzi, Jacob Collette, Artemis Cook-Goodfriend, Sharlize Darden, Pia DelCegno, Erin Donegan, Isabella Fallon, Angelina Falzarano, Samantha Garcia, Ethan Henkel, Xavier Ishmael, Olivia Langner, Shea Nichio, Jaden Prosser, Arush Puri, Angelina Riggione-Hartmann, Nadia Tirella, Gianni Troia, Jayden Wilder
Grade 7
Honors
Nikolas Cook-Goodfriend, Jaxon Cunningham, James D’Angelo, Mya Dawid, Xavier Garcia-Cruz, Christopher Godek, Elijah Gomes, Lauren Hoydilla, Aidan Lam, William LeCuyer, Ruby Moretti, Matthew Parker, Kevin Pellizzeri, Hayley Pokornowski, Antaliya Rivera, Tianah Ruffin, Biligt-Ochir Tumendemberel, Beilen Turner, Salih Uzun
Grade 8
Honors with Distinction
Colleen Ardolino, Logan Aronson, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Cristian Boutote, Carolina Burcio, Kevin Chen, Fiona Ciambriello, Joseph Cichowski, Luke Cruz, Jack D’Avignon, Jamie D’Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Ethan Domingue, Madeline Elmo, Zoe Fallon, Arianna Fennell, Joseph Gaetano, Justin Gentallan, Hediyeh Ghazagh, Taylar Gottsegen, Nicole Hale, Anna Harris, Jordan Hines, Eva Hofmeister, Annabel Hoover, Azam Hostetler, Emma Hydeck, Emma Jani, Mallory Janik, Jenna Johnson, Rylie Keller, Sabrina Kenney, Shannon Kiley, Maria Korman, Samantha Lavallee, Fiani Lin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Vivian Marcello, Charlotte Masi, Venice Montanaro, Kathryn Nichols, Connor Nieman, Kylie Nigretti, Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Kylee Payne, Leonard Prue, Nakira Rembert, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Allison Scicchitano, Nathaniel Seluga, Teresa Shugrue, Isabella Speringo, Violet Wilson, Noreen Zaman, Ryan Zolty
Grade 8
High Honors
Christopher Adkins, James Allen, Luciana Cappello, Reese Filanowski, Gerold Gutierrez, Reese Jasminski, Nathan Joye, Ava Lam, Griffin Lucy, Isaiah Moore, Jack Pietrosanti, Keith Pokornowski, Fernando Queiroz, Brett Rohleder, Ava Scholl, Emma-Jo Smith, Braden Tarczali, Gabriella Testani, Arda Turan, Kayla Vesprey-Walker, Gabrielle Ward, Annabel Wardman
Grade 8
Honors
Cole Cahill, Skylar Chamberlain, Ruby Clarke, James Cobain, Rowan Curley, Nicole Cusanelli, Conlan Deschaine, Toby Donnelly, Madison Fuller, Ethan Gerstein, Hayden Grigas, Leah Hitchcock, Riley Jordan, Gavin Marchesseault, Ariel Phantharangsy, Gwendolyn Rodriguez, Holden Rozzi, Dominic Rusu, Evan Schoendorf, Rowan Soracco, Amelia Stanton, Andrew Thompson, Skylar Troiano, Hannah Wainman, Kyle Walker