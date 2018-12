Boys basketball: Jonathan Law tops Platt Tech Panthers

Jonathan Law earned a 73-34 victory over host Platt Tech in Milford on Monday night.

Coach Jamie Anderson’s Lawmen are 2-0. The Panthers are 0-1.

Diontae Eddy scored 21 points for Law.

Zane Birks had 14.

Leading Tech were Kamien Murphy and Tyler Dowdy with 11 points each.

LAW (2-0)

Zane Birks 5 2-5, 14 Jimmy Coleman 1 1-2, 3 Will Contaxis 3 1-4, 8 Tyler McKenna-Hansen 1 1-2, 3 Garrett Tutlis 5 0-0, 12 Ru Akhtar 1 1-2, 3 Diontae Eady 8 4-4, 21 Jon Vitale 2 0-0, 5 Brian Felag 0 0-0, 0 Noah Tutlis 2 0-0, 4

Totals: 28 10-19, 73

PLATT TECH

Isaac DeGraca 1 2-4, 4 Kamien Murphy 4 2-3, 11 Josue Aponte 1 0-0, 2 Darien Antis 2 0-0, 4 Tyler Dowdy 4 3-4, 11 Brian Facario 1 0-2, 2 Dan Cartagena 0 0-3, 0 Tyler Bernard 0 0-0, 0 Carlos Mateo 0 0-0, 0 Brandon Thayen 0 0-0, 0

Totals: 14 6-15, 34

LAW 24 25 16 8—73

PLATT 6 13 13 2—34

3-pointers: L—Birks 2, Contaxis 1 Tutlis 2, Eady 1, Vitale 1; PT—Murphy 2