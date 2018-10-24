Girls swimming and diving: Lions defeat West Haven

The Foran High girls swimming and diving team improved to 5-7 on Wednesday with a 95-86 victory over West Haven.
200 MR: Foran (Jordan Macdonald, Kaya Vital, Emma Bell, Emily Eschweiler) 2:05.95; 200 Free: Kaelyn Falanga, WH, 2:10.92; 200 IM: Macdonald, F, 2:21.72; 50 Free: Anya Celmer, WH, 26.91; Diving: Claire Koppy, F, 215.55; 100 Fly: Macdonald, F, 1:00.48; 100 Free: Victoria Acuna, WH 1:04.03; 500 Free: Ana O’Connor, F, 5:54.24; 200 Free Relay: West Haven (Madison Hobart, Kaelyn Falanga, Celmer, Acuna) 1:53.49; 100 Back: Celmer, WH 1:07.19; 100 Breaststroke: Hobart, WH, 1:23.55; 400 Free Relay: West Haven ( K. Falanga, Morgan Falanga, Alana Orecchio, McKenna Driver) 4:21.75