Girls swimming and diving: Law tops Foran

Jonathan’s Law defeated Foran High, 94.5-89.5, in a girls swimming and diving meet on Monday.
200 MR: Foran (Jordan Macdonald, Kaya Vital, Emma Bell, Emily Eschweiler) 2:05.05; 200 Free: Athena Homorodean, JL, 2:08.58; 200 IM: Emma Bell, F, 2:27.91; 50 Free: Macdonald, F, 25.62; Diving: Christina Gleason, JL, 223.75; 100 Fly: Alexa Darak, JL, 1:07.17; 100 Free: Lilly Baldieri, JL, 57.24; 500 Free: Macdonald, F, 5:29.97; 200 Free Relay: Law (Baldieri, Homorodean, Hannah Rascoll, Emma Savoie) 1:49.12; 100 Back: Homorodean, JL, 1:10.61; 100 Breaststroke: Savoie, JL, 1:17.10; 400 Free Relay: Law (Baldieri, Brooke Nabors, Homorodean, Savoie, 4:00.29.