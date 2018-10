Swimming and diving: Foran High defeats Bunnell High

Jordan Macdonald placed first in two events for coach Kristin Skuches’ Lions when the Foran High girls swimming and diving team defeated Bunnell High, 93-72, in Stratford on Tuesday.

200 MR: Foran (Jordan Macdonald, Kaya Vital, Emma Bell, Ava Candido) 2:06.13; 200 Free: Bell, F, 2:14.01; 200 IM: Rosemary Nieto, B, 2:20.96; 50 Free: Macdonald, F, 26.08; 100 Fly: Nieto, B, 1:03.64; 100 Free: Macdonald, F, 56.99; 500 Free: Emma Fiorillo, F, 6:09.03; 200 Free Relay: Bunnell (Niemiec, Baldwoski, Dowell, Nieto) 1:56.43; 100 Back: Jessica Anderson, F, 1:12.10; 100 Breaststroke: Alix Agathos, B, 1:21.11; 400 Free Relay: Bunnell (Niemiec, Davis, Agathos, Nieto) 4:12.