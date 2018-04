Law FROSHmore Meet

The Lawmen Froshmore Meet was held at Jonathan Law on Saturday.

More than 450 athletes, grades 9 and 10, from 28 teams (14 girls and 14 boys teams) and five conferences competed.competing.

The Law boys team took first place and the girls took second.

Boys top five: Law 77, North Haven 74, Amity 66, St. Joseph 64, Fairfield Prep 58.

Girls top five: Fairfield Ludlowe 143, Law 67, Sacred Heart 64, Seymour 64, St. Joseph 54.

Boys:

4×800 West Haven 9:37.0 (Romero, Weber, Villanueva, Burt), 4×100 Law 48.06 (Walker Stebbins, Ethan Harrigan, Spencer Deer, Naheim Washington), 110 HH East Haven 17.17 (Figueroa), 100m SJ 11.41 (J. Shirden), 1600m Prep 4:38.19 (Dawson), 400m SJ 54.76 (Sisko), 300 IM E. Haven 45.28 (Figueroa), 800m Prep 2:06.82 (Dawson), 200m SJ 24.08 (Shirden), 3200m Amity 11:00.48 (Floyd), 4×400 Law 3:50.65 (Jon Vitale, Nyamka Munkhbat, Chris Wootton, Washington), Long Jump Ludlowe 18-7 (Lambo), Triple Jump Law 34-6 (D. Oullette), Shot NH 44-3.5 (K. Maruca), High Jump Ludlowe 5-4 (Leonardis), Pole Vault Foran 10-0 (Brett Dumais), Discus Amity 103-2 (Belton-Tilghn), Javelin Amity 128-0 (Belton-Tighn)

Girls:

4X800 Ludlowe 10:32.72 (O’Neil, Nilson, Clarke, Ruggerio), 4×100 SJ 53.25 (Vechiarelli, Christie, Clark, Jones), 100 HH Ludlowe 14.99 (Stapleton), 100m E. Haven 13.08 (Francois), 1600m Ludlowe 5:45.72 (Lesko), 400m SH 1:01.57 (Cameron), 300IM SJ 50.53 (Christie), 800m McMahon 2:34.72 (Nash), 200m Amity 27.5 (Zielinski), 3200m Ludlowe 12:21.95 (O’Neil), 4X400 SH 4:36.78 ( Cameron, Guth, Sandillo, Danehv), Long Jump Ludlowe 17-11 (Stapleton), Triple Jump SJ 33-03 (Clark), Shot N Haven 28-10 (McFarland), High Jump Ludlowe 4-10 (Reilly), Pole Vault N Haven 7-0 (Torres), Discus Ludlowe 68-4 (Ferrone), Javelin Law 82-4 (Olivia Kowalski)