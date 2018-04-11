Harborside lists honor roll for second trimester

(2018) The following students were named to the second trimester honor roll at Harborside Middle School.
HONORS WITH DISTINCTION
Grade 8 HONORS WITH DISTINCTION
Amaan Akhtar, Vanessa Amaro, Penelope Aubin, Owen Bell, Hailey Boyle, Kari Boyle, Thomas Bretthauer, Katy Brewer, Alyson Bugge, Lindsay Capobianco, Angela Chu, Caitlin Cook, Joshua Cummings, Alexa Darak, Lauren Davis, Jake Duggan, Allison Fehmel, Lynelle Fernandez, Anthony Fino, Gabrielle Fino, Emma Ann Fiorillo, Avery Frank, Katherine Froelick, Connor Funk, Stephanie Galaburri, Anthony Giordano, Kaylee Granfield, Shelby Green, Zakary Hart, Luke Iaffaldano, Abigail Jordan, Grace Kantor, Aidan King, Trevor Knotwell, Lindsay Konlian, Benjamin Kraft, Brandon Macdonald, Sophie Maselli, Catherine McCabe, Owen McCabe, Amelia McGonigle, Sarah McNemar, Megan McTigue, Isabella Meireles, Isabella Mema, Andreas Menegatos, Kalista O’Connor, Lucia Pino, Hannah Pogemiller, Katherine Porrello, Hailey Reed, Ashley Regina, Andrew Rosato, Brygid Sawitsky, Marc Semana, Krish Shah, Justin Simoncek, Michaela Sullivan, Anika Thite, Joseph Tiberio, Rylee Tondora, Ava Tuccio, John Vaccino, Jackson Warters, Jenna Wasserman, Jack Weber, Brian Wilcox, Jack Wojnarowski, Ashley Wright, Brayden Young, Kyle Zarnoch
Grade 7 HONORS WITH DISTINCTION
Nicholas Agresti, Skyler Agresti, Jack Aliberti, Arlene Banavong, Olivia Bernhard, Faith Bravo, Brendan Buchner, Aislinn Burns, Samantha Burns, Marco Buschauer, Angus Cheng, Connor Chirico, Kyle Benedict Chy, Mia Coppola, Hunter Costantini, Kaylee DeGennaro, Tighe Duggan, Lylah Eckert, Mirza Fahmida, Liam Fedigan, Stephen Firmender, Thomas Gauthier, Giselle Goldbach, David Grant-Eckhart, Malaki Hart, Luke Karas, Evan Kerzner, Austin Lermayer, Alessandra Lombardo, Angelia Loo, James Lorenzetti, Visaily Martinez Cruz, Christian Mason, Nolan McKenna-Hansen, Matthew McKlosky, Franco Milovanov, Steven Mingrone, Parth Mishra, Sara Money, Ella Morales, Kaleigh Morton, Zaara Nazeer, John Neider, Semilola Obayomi, Hailey Oliver, Bryan Onze, Sophie Penkacik, Mark Platonov, Cole Pleimann, Sana Quadri, Macie Rascoll, Amanda Regina, Jackson Ritchie, Madison Ritchie, Abigail Riznyk, Mary Elena Rodrigues, Anna Romano, Sam Rosa, Dylan Ross, Caitlin Russell, Aidan Ryan, Melisa Santana Soto, Katie Servas, Madison Smith, Ananya Soleti, Dylan Soule, Jazmin Trinidad, Ella Tutlis, Emma Vaccino, Elly van Waveren, Joshua Verdejo, Alexandria Vincent, Tyler Vinhais, Jacob Ward, Zachary Worzel, Cal Wrigley, Liam Young, Samantha Young
Grade 6 HONORS WITH DISTINCTION
Giuliana Agria, Oliver Aubin, Robert Black, Patrick Butler, Cian Carroll, Grace Cerrato, Michael Chesson, Lorelai Christy, Samantha Chy, Thomas Ciochon Newton, Lena de Saint-Aubert, Leonardo Faura, Matthew Froelick, Gianna Gagliardi, Madison Gaillard, Caleb Grant-Eckhart, Yasmine Griffith, Srivarsh Gudlavalleti, Anika Gurjar, Mason Hallstrom, Mia Hamilton, Nora Hayes, Jaiden Johnson, Olivia Jones, Gavin Kaminski, John Karas, Kadance Kovacs, Kasen Lanese, Cameron Lefebvre, Emily Lo, Jeremy Mao, James Maroney, Isabelle Maselli, Danielle Matist, Katherine McTigue, Eliot Melgar, Natalie Morrell, Sara Moshirzadeh, Grace Mrsich, Joseph Nelly, Tyler Nethercott, Ikeoluwatomiwa Opayemi, Andre Peterson, Elle Philpott, Matthew Preneta, Aman Punjabi, Camila Ruiz Palomino, Olivia Salai, Alexandre Saunier-Barret, Julian Sevillano, Moulika Sivalenka, Jaxson Smith, Jake Stash, Shreya Thokala, Brandon Ukehaxhaj, Kiernan Wilson, Declan Wywoda, Michael Zheng
HIGH HONORS
Grade 8 HIGH HONORS
Jamie Andrade, Camden Charland, Sebastian Davis, Kyle Elam, Spencer Hannon, William Harrison, Alexa Iannuccilli, Laila Idone, Arbi Koleci, Kian McEnerney, John Morse, Emma Nelly, Kevin Nguyen, Lucas Piselli, Caroline Schwartz, Luca Ubaldi, Jaden Wywoda
Grade 7 HIGH HONORS
Jake Arneth, Sidra Barry, Shane Byrne, Julia DeEll, Jared DeGennaro, Ayron DeGuzman, Dominic DiFederico, Riley Grunow, Kody Jalbert, Ayah Maarouf, Samantha Mauro, Matthew Miller, Kimberly Padilla, Alexa Papazoglou, Eric Relucio, Benjamin Rossi, Connor Seabrooks, Shruti Simhadri, Tyler Soule, Lauren Stroffolino, Lucas Swarowsky, Luke Thomas
Grade 6 HIGH HONORS
Mia Arias, Rumeysa Bayram, Tyson Boehm, Jasper Chu, Joselyne Cruz, Sophie DelMonico, Elizabeth DiBiase, Zachary Dillon, Jack Fiorillo, Oliver Harrigan, Zoe Johnson, Jillian Junga, Sam Kimmel, Raagav Kuraganti, Oscar Lin, William Luxeder, Kylie McCourt, Ipakoi Menegatos, Reed Naumann, Carmelo Nunno, Carly Pelle, Julia Poffenberger, Sarah Richard, Colin Rose, Joshua Rossi, Caden Rubenstein, Isabella Sanchez
HONORS
Grade 8 HONORS
Beckett Agria, Yara Alharbali, Jason Barile, Ghazia Battool, Makalei Bliss, Troy Brennan, Trey Deitelbaum, Bailey Dickman, Ryan DiMuro, Michael Maurati, Kylie McCool, Ryan McNellis, Lia Ospina, Victoria Phillips, Lucas Pincus-Coyle, Kaleigh Porcu, Matthew Prete, Elizabeth Schumann, Katie Stockmal, Bianca Torres, Olivia Zammiello
Grade 7 HONORS
Antoneya Brown, Devin Calvin, Demi Carrapico, James Clinton, Masa Daker, Joseph DeFreitas, Xavier Douglas, Michaela Fortier, Ryan Fortunato, Katelee Guzzi, Andrew Purvis, Louis Sabo, Christopher Schuler, Matthew Wright
Grade 6 HONORS
Christina Ayala, Jackson Berchem, Jack Bretthauer, Ana Calder, Taliba Carter, Sadie Cella, Alana Chupcavich, Liam Dickman, Brian Goglia, Ava Hardy, Andrew Iacono, Jayson Jimenez, Jeevansai Koduri, Ethan Long, Gavin Maher, Faith Mayo, Michael Neider, Connor Oliveras, Jackson Paskiewicz, Alexander Pereira, Major Peterson, Angelina Robinson, Arianna Robles, Madelyn Saxer, Molly Simler, Anna Marie Stay, Tatiana Valenzuela, Liam Valvo, Reilly White