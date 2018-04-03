Milford Mirror

East Shore students named to honor roll

By Milford Mirror on April 3, 2018 in Lead News, Schools ·

(2018) The following students from East Shore Middle School were named to the second trimester honor roll.

Eighth Grade

Honors with Distinction

Lauren Ardolino, Sean Ayoub, Maguire Casey, Melissa Connelly, Sara Connelly, Hanna Della Bitta-Falkowski, Ayse Demir, Charles Diamantis, Marissa Dumais, David Gaetano, Arezoo Ghazagh, Ivy Glidden, Tuana Gonul, Megan Griffin, Justin Hanelt, Katharine Harrison, Barry Held, Joseph Honcz, Matthew Kaufman, Jonathan Lahav, Srisaiveda Lakkamraju, Mia Loewenberg, Georgia Malesky, Tori Matula, Delaney Mayville, Katrina Mosquera-Maykovych, Alexandra Murawski, Courtney Musante, Kathleen Ourfalian, Anna Paul, Celidgh Pikul, Kyle Pokornowski, Jesse Rembert, Dean Ross, Daniel Ruano, Emilia Russell, Abby Sanwald, Ramsey Scott, April Smith, Ava Steigbigel, Vanessa Torre, Morgan Viesselman, Elizabeth Walsh, Peyton Wedemeyer, Casey Wiederhold, Mia Williams, Jay Yang

High Honors

Layla Carlberg, Jessica Chamberlain, Lyric Christopher, Simon Collette, Olivia Connelly, Blaze Cook, Ashley Hoydilla, Bridget Kiernan, Delsie Lopez, Brian Massey, Amanda Pompa, Skylar Rowe, Connor Stafford, Kyle Sullivan, Grace Tavitian, Brendan Ziegler

Honors

Ava Candido, Aidan Glass, Paul Goncalves, Logan Griffin, Dylan Haig, Angela Kapikian, Mia Lauture, Patrick Mata, Emily Pincus, Jeremy Queiroz, Jacob Sanwald, Ronan Smith, Adam Soliman, Madeline Sutton, Nina Torgerson, Raul Valle, Julianne Yasona

 

Seventh Grade

Honors with Distinction

Colleen Ardolino, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Cristian Boutote, Carolina Burcio, Kevin Chen, Fiona Ciambriello, Joseph Cichowski, Luke Cruz, Jack D’Avignon, Jamie D’Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Madison Doyle, Madeline Elmo, Zoe Fallon, Reese Filanowski, Joseph Gaetano, Justin Gentallan, Hediyeh Ghazagh, Taylar Gottsegen, Nicole Hale, Anna Harris, Jordan Hines, Azam Hostetler, Emma Hydeck, Emma Jani, Mallory Janik, Reese Jasminski, Jenna Johnson, Rylie Keller, Sabrina Kenney, Shannon Kiley, Maria Korman, Ava Lam, Samantha Lavallee, Fiani Lin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Charlotte Masi, Kathryn Nichols, Connor Nieman, Kylie Nigretti, Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Kylee Payne, Leonard Prue, Fernando Queiroz, Nakira Rembert, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Allison Scicchitano, Nathaniel Seluga, Teresa Shugrue, Emma-Jo Smith, Isabella Speringo, Braden Tarczali, Arda Turan, Annabel Wardman, Violet Wilson, Noreen Zaman, Ryan Zolty

 

High Honors

James Allen, Logan Aronson, Luciana Cappello, Rowan Curley, Conlan Deschaine, Ethan Domingue, Gerold Gutierrez, Leah Hitchcock, Riley Jordan, Nicki Mainville, Vivian Marcello, Gavin Marchesseault, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Jack Pietrosanti, Gwendolyn Rodriguez, Holden Rozzi, Ava Scholl, Rowan Soracco, Gabriella Testani, Skylar Troiano, Kayla Vesprey-Walker, Gabrielle Ward

Honors

Christopher Adkins, Nathaniel Bell, Cole Cahill, Callahan Casey, Skylar Chamberlain, Ruby Clarke, Ava Coyle, Arianna Fennell, Madison Fuller, Josephine Genovese, Hayden Grigas, Kevin Heard, Noah Held, Eva Hofmeister, Cody Mainville, Ariel Phantharangsy, Keith Pokornowski, Brett Rohleder, Jolita Sanchez Garcia, Amelia Stanton, Kalei Tingling, Zachary Trevethan, Shaun Turner, Raul Valle, Hannah Wainman, Kyle Walker

 

Sixth Grade

Honors with Distinction

Kelly Aspras, John Azpiri-Sudusky, Jahnavi Bulusu, Jacob Collette, Summer Collins, Marcus Correia, Mya Dawid, Isabella Fallon, Leah Geiger, Caroline George, Teagan Glass, Elijah Gomes, Anna Griffith, Leila Guadalupe, Emma Honcz, Zackary Israelite, Taylor Jenkins, Tessa Kissinger, Emily Maruottolo, Maia Matula, Ellen Pan, Brandon Payne, Mackenzie Posey, Ryan Purviance, Jakob Ressler, Erin Schmitt, Brady Sciuto, Zidan Sengupta, Keira Simmons, Judith Tarczali, Olivia Vargovchik, Rosa Weidner, Lindsay Wiederhold,

 

High Honors

Elijah Asinas, John Brown, Mason Bryant, Jaime Capozzi, Taylor Collins, Jaxon Cunningham, Kristina Cunningham, Sharlize Darden, Daniel Enrico, Natalia Fazio, Lucilia Foran, Teagan Garfield, Lauren Hoydilla, Kelsey Kiely, Grace Kiernan, Olivia Langner, David Maslar, Ruby Moretti, Shea Nichio, Jack Pia, Gunnar Pikul, Jason Prompovitch, Angelina Riggione-Hartmann, Rhianna Solli, Isabella Tomac, Sophia Torgerson, Biligt-Ochir Tumendemberel, Lillian Vernucci, Jayden Wilder

 

Honors

Tiffany Alicki, William Banick, Jack Beaupre, Alexis Brown, Gissela Castelan, Cameron Cogswell, James D’Angelo, Erin Donegan, Alana Finlayson, Arianna Flanagan-Bonilla, Samantha Garcia, Christopher Godek, Jake Israelite, Juan Laboy, Matthew Parker, Michael Piscitelli, Hayley Pokornowski, Gianni Troia, Sophia Wydra, Katrina Zeoli

 

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