East Shore students named to honor roll

(2018) The following students from East Shore Middle School were named to the second trimester honor roll.
Eighth Grade
Honors with Distinction
Lauren Ardolino, Sean Ayoub, Maguire Casey, Melissa Connelly, Sara Connelly, Hanna Della Bitta-Falkowski, Ayse Demir, Charles Diamantis, Marissa Dumais, David Gaetano, Arezoo Ghazagh, Ivy Glidden, Tuana Gonul, Megan Griffin, Justin Hanelt, Katharine Harrison, Barry Held, Joseph Honcz, Matthew Kaufman, Jonathan Lahav, Srisaiveda Lakkamraju, Mia Loewenberg, Georgia Malesky, Tori Matula, Delaney Mayville, Katrina Mosquera-Maykovych, Alexandra Murawski, Courtney Musante, Kathleen Ourfalian, Anna Paul, Celidgh Pikul, Kyle Pokornowski, Jesse Rembert, Dean Ross, Daniel Ruano, Emilia Russell, Abby Sanwald, Ramsey Scott, April Smith, Ava Steigbigel, Vanessa Torre, Morgan Viesselman, Elizabeth Walsh, Peyton Wedemeyer, Casey Wiederhold, Mia Williams, Jay Yang
High Honors
Layla Carlberg, Jessica Chamberlain, Lyric Christopher, Simon Collette, Olivia Connelly, Blaze Cook, Ashley Hoydilla, Bridget Kiernan, Delsie Lopez, Brian Massey, Amanda Pompa, Skylar Rowe, Connor Stafford, Kyle Sullivan, Grace Tavitian, Brendan Ziegler
Honors
Ava Candido, Aidan Glass, Paul Goncalves, Logan Griffin, Dylan Haig, Angela Kapikian, Mia Lauture, Patrick Mata, Emily Pincus, Jeremy Queiroz, Jacob Sanwald, Ronan Smith, Adam Soliman, Madeline Sutton, Nina Torgerson, Raul Valle, Julianne Yasona
Seventh Grade
Honors with Distinction
Colleen Ardolino, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Cristian Boutote, Carolina Burcio, Kevin Chen, Fiona Ciambriello, Joseph Cichowski, Luke Cruz, Jack D’Avignon, Jamie D’Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Madison Doyle, Madeline Elmo, Zoe Fallon, Reese Filanowski, Joseph Gaetano, Justin Gentallan, Hediyeh Ghazagh, Taylar Gottsegen, Nicole Hale, Anna Harris, Jordan Hines, Azam Hostetler, Emma Hydeck, Emma Jani, Mallory Janik, Reese Jasminski, Jenna Johnson, Rylie Keller, Sabrina Kenney, Shannon Kiley, Maria Korman, Ava Lam, Samantha Lavallee, Fiani Lin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Charlotte Masi, Kathryn Nichols, Connor Nieman, Kylie Nigretti, Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Kylee Payne, Leonard Prue, Fernando Queiroz, Nakira Rembert, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Allison Scicchitano, Nathaniel Seluga, Teresa Shugrue, Emma-Jo Smith, Isabella Speringo, Braden Tarczali, Arda Turan, Annabel Wardman, Violet Wilson, Noreen Zaman, Ryan Zolty
High Honors
James Allen, Logan Aronson, Luciana Cappello, Rowan Curley, Conlan Deschaine, Ethan Domingue, Gerold Gutierrez, Leah Hitchcock, Riley Jordan, Nicki Mainville, Vivian Marcello, Gavin Marchesseault, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Jack Pietrosanti, Gwendolyn Rodriguez, Holden Rozzi, Ava Scholl, Rowan Soracco, Gabriella Testani, Skylar Troiano, Kayla Vesprey-Walker, Gabrielle Ward
Honors
Christopher Adkins, Nathaniel Bell, Cole Cahill, Callahan Casey, Skylar Chamberlain, Ruby Clarke, Ava Coyle, Arianna Fennell, Madison Fuller, Josephine Genovese, Hayden Grigas, Kevin Heard, Noah Held, Eva Hofmeister, Cody Mainville, Ariel Phantharangsy, Keith Pokornowski, Brett Rohleder, Jolita Sanchez Garcia, Amelia Stanton, Kalei Tingling, Zachary Trevethan, Shaun Turner, Raul Valle, Hannah Wainman, Kyle Walker
Sixth Grade
Honors with Distinction
Kelly Aspras, John Azpiri-Sudusky, Jahnavi Bulusu, Jacob Collette, Summer Collins, Marcus Correia, Mya Dawid, Isabella Fallon, Leah Geiger, Caroline George, Teagan Glass, Elijah Gomes, Anna Griffith, Leila Guadalupe, Emma Honcz, Zackary Israelite, Taylor Jenkins, Tessa Kissinger, Emily Maruottolo, Maia Matula, Ellen Pan, Brandon Payne, Mackenzie Posey, Ryan Purviance, Jakob Ressler, Erin Schmitt, Brady Sciuto, Zidan Sengupta, Keira Simmons, Judith Tarczali, Olivia Vargovchik, Rosa Weidner, Lindsay Wiederhold,
High Honors
Elijah Asinas, John Brown, Mason Bryant, Jaime Capozzi, Taylor Collins, Jaxon Cunningham, Kristina Cunningham, Sharlize Darden, Daniel Enrico, Natalia Fazio, Lucilia Foran, Teagan Garfield, Lauren Hoydilla, Kelsey Kiely, Grace Kiernan, Olivia Langner, David Maslar, Ruby Moretti, Shea Nichio, Jack Pia, Gunnar Pikul, Jason Prompovitch, Angelina Riggione-Hartmann, Rhianna Solli, Isabella Tomac, Sophia Torgerson, Biligt-Ochir Tumendemberel, Lillian Vernucci, Jayden Wilder
Honors
Tiffany Alicki, William Banick, Jack Beaupre, Alexis Brown, Gissela Castelan, Cameron Cogswell, James D’Angelo, Erin Donegan, Alana Finlayson, Arianna Flanagan-Bonilla, Samantha Garcia, Christopher Godek, Jake Israelite, Juan Laboy, Matthew Parker, Michael Piscitelli, Hayley Pokornowski, Gianni Troia, Sophia Wydra, Katrina Zeoli