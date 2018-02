Boys basketball: Jonathan Law loses to Platt Tech

The Jonathan Law boys basketball team lost its regular season finale to Platt Tech, 73-66, on Tuesday.

Coach Jamie Anderson’s Lawmen (9-11) will visit Hillhouse High on Thursday at 6:30 in the first round of the SCC playoffs.

Platt Tech improved to 12-7.

Conor Creane scored 33 points for Law.

Tahquel Cadle led Tech with 23.

Law

Diontae Eady 2 0-0, 4 Conor Creane 12 7-7, 33 Sam Nassar 3 0-0, 8 Zane Birks 1 0-0, 2 Dean Pettway 0 2-2, 2 Jon Vitale 1 2-3, 4 Tyler McKenna-Hansen 1 0-0, 2 Carl Maxwell 3 1-2, 7 Garrett Tutlis 1 0-0, 2

Totals: 23 12-14, 66

Platt Tech

Tahquel Cadle 9 4-7, 23 Dan Luperella 1 0-0, 2 Keenan Little 4 4-7, 12 Jacob Tamburrino 1 2-3, 5 Tyler Dowdy 7 3-3, 20 Dave Lucarelli 0 0-0, 0 Markel Simon 4 3-4, 11

Totals: 26 16-24, 73

Law 18 19 13 16—66

Platt Tech 18 22 10 23—73

3-pointers: L—Creane 4, Nassar 2; PT—Cadle 1, Tamburrino 1, Dowdy 3