Jonathan Law posts honor roll

(2018) The following students were named to the second quarter honor roll at Jonathan Law High School.
High Honors
Grade 9
Hunter Boyd, Mia Cerrato, Louisse Dacuycuy, Brooke Dillman, Phoebe Fiore, Noah Forsythe, Ethan Harrigan, Athena Homorodean, Sreya Mandalika, Katherine Mao, Luke Morris, Michael Pedersen, Anish Sikhinam
Grade 10
Sandra Chalghin, Simon Keating, Laxman Mohanarajan, Madeline Papcun, Samantha Papcun, Theresa Rosato, Arunika Shee, Mayurapriyan Somalinga, Morgan Taylor, Eden van Waveren
Grade 11
Michael Bagdasarian, Abigail Bernstein, Megan Flynn, Elizabeth Hayden, Ming-May Hu, Jocelyn Phung, Monica Pydipati, Alexa Saley, Mary Sullivan, Jocelyn Wirth
Grade 12
Massimiliano Cori, Nicolas Dostal, Rosalie Filippone, John Fowler, Priya Gupta, Morgan Macey, Oreoluwatomiwa Opayemi, GraceAnne Piselli, Colleen Provenzano, Lauren Smith
First Honors
Grade 9
Alexis Agyemang, Vanessa Balin, Bridget Bennett, Samantha Boyle, Sarah Brennan, Mckenzie Broderick, Catherine Burns, Jack Caldwell, Sevval Cinar, Jonathan Contaxis, Matthew DeLucia, Sara Desing, Jan Antony Domantay, Amir Elhelw, Laura Ellison, Stefanie Feher, Brianna Fraccola, Olivia Franzman, Emily Genova, Trevor Goodwin, Steven Griffin, Sreeya Gudlavalleti, Jenna Hanson, John Hudson, Midori Hughes, Jack Iaffaldano, Nikita Jaisiree, Ella Jambor, Madison Jolley, Marinez Jose, Phethsamai Kingkittisack, Braden Konareski, Katelyn Konareski, Jordyn Konlian, Kyle Kosh, Claire Krushinsky, Justin Lazar, Joshua Liboro, Jennifer Liu, James Marino, Alaina McCarvill, Samiksha Mehta, Joseph Merly, Joseph Mester, Ash-lee Mugford, Stephanie-Jo Mugford, Molly Murray, Sarah Nakashima, Jacob Nastasia, Michael Nunno, Riley Ocasio, Jessica Owens, Vaughn Owens, Shakiah Perry, Edward Platonov, Luke Pleimann, Morgan Primavera, Elma Radoncic, Umnia Rahman, Hannah Rascoll, Isabella Renz, Juliana Restrepo, Alexis Rios, Angelus Santiago, Julia Satterlee, Adarsh Senthilnathan, Sanskar Shah, Joseph Soto, Noah Tutlis, Alexis Voytek, Charles Wang, Brian Zirkel
Grade 10
Tasbita Ahmed, Ruhail Akhtar, Justin Amaro, Lillian Baldieri, Lucille Beloin, Justin Bendlak, Erik Borgersen, Calvin Boyd, Caroline Chesson, Zachary Chesson, Brynn Costello, Mackenzie Evans, Natalie Gordon, Katrina Jakab, Amanda Kandrach, Olivia Kowalski, Victoria Kowalski, Allison Kross, Matthew Lacadie, Samantha Lambiase, Katie Linn, Meghan Loftus, Abigail Lonergan, Makayla Mai, Amanda Mainieri, Rohin Manohar, Simon McDonald, Kaitlyn McNellis, Jean-Luc Montaudy, Amelia Mower, Nyamdemberel Munkhbat, Cameron Neely, Zoe O’Neil, Riley Pastir, Hannah Penkacik, Isabella Ray, Thea Ryan, Nicholas Shugrue, Desiree Sleath, Elaine Smith, Skylar Sosa, Jonathan Vitale
Grade 11
Troy Anderson, Fallon Andriolas, Myles Boyd, Natalia Brooks, Patrick Caron, Isabella Carroll, James Coleman, William Contaxis, Joshua DeVera, Pamela Ellison, Sabrina Feher, Mariah Ferraiolo, Joseph Fletcher, Samantha Franzman, Giovanni Fretes, Kruttika Gopal, Ashley Hallengren, Nicholas Hanna, Timothy Hanna, Margot Hill, Cali Jolley, Gavin Krois, David Liptak, Elizabeth Lombardi, Mary Lonergan, Anna Malin, Carly Mancinone, Tyler McKenna-Hansen, Grace Mizzoni, Michelle Montes, Kaitlyn Navarro, Shivangi Patel, Sara Pelham, Clara Prulletti, Sana Rana, Bryan Reed, Jenica Riley, Sydney Rossi, Molly Sakowicz, Amira Samih, Bridget Sanchez, Michael Sansur, Kasey Santos, Ann Sember, Cora Sula, Hannah Swenning, Samara Thacker, Adrian Torres, Daniel Wasserman, Colin White, Jonathan Williams, Natalia Williams, Eric Wischow, Susan Wischow, Grace Wootton
Grade 12
Margaux Acorda, Alexis Berard, Ciara Boyd, Mikaela Bravo, Kevin Brocksom, Lindsaylee Buskey-Maud, Marina Callahan, Emma Carollo, Matthew Cheng, Irmina Chrzastek, Jennifer Contreras, Nicholas Deveny, Abigail Dew, Courtney Dzialo, Sarah Fazekas, Robert Fisk, Rhea Grant, Emma Hudd, Colleen Hugo, Jacob Iwanicki, Olivia Keator, Maggie Kelly, Matthew Mainieri, Carl Maxwell, Chloe McCullough, Samuel Nassar, Andrew Paulus, Paul Ruzbarsky, Salma Samih, Lauren Schroeder, Kayla Sharpe, Jeremiah Shea, Frankie Terres, Allyson Voytek, Shawna Winters, Malak Zureiqi
Second Honors
Grade 9
Ava Asmussen, Katherine Ayala, Jenna Bagdasarian, Brandon Bartholomew, Andriana Bruno, Anisa Cruz, Jakub Dabrowski, Madison David, Britney Delgado, Anthony DiFederico, Logan Dressel, Ethan Florio, Hunter Fonck, Rachel Giers, Justin Goglia, Adam Gwirtz, Hayley Hedman, Deyrdre Hereford, Samuel Johnson, Logan Kahle, Noah Karas, Emma Liscinsky, Madilyn Lula, Easton Malin, Finian McEnerney, Anthony Mendes, Tanya Moshirzadeh, Kahley Nash, Alexis Neider, Sarah Paulus, Hans Saludar, Hennessey Shane, Ashley Shaw, Tanner Swanson, Isabella Torres, Molly Trapletti, Justin Villafane, Maximilian Warner, Naheim Washington, Zachary Werthmann, Nathan Wolfe, Christopher Wootton
Grade 10
Vincent Alves, Lars Art, Julia Bolcer, John Brannigan, Kevin Bretthauer, Brandon Burris, Brian Burris, John Chizmazia, Jacob Ciolkosz, Donabelle Cortez, Hailey Cupole, Daniel Dormez, Miriam Dupree, Vincent Eairheart, Gia Edwards, Aubrey Feldman, Josel-Marco Galendez, Thomas Genova, Matthew Germanese, Meghan Gorman, Briana Hernandez, Daisy Kelly, Sadik Korkmaz, Anton Kot, Brendan Liu, Michael Loschiavo, Ryan Mason, Nia Mayo, Aaron McKay, Faith Mills, Kathleen Mulhall, Sabrina Murray, Scott Murray, Timothy Padilla, Megan Ruzbarsky, Michael Schroeder, Ariana Urena, Miguel Valenzuela
Grade 11
Kristin Alesna, Isabelle Andronaco, Mehmet Balik, Ryan Bedell, Gina Boccamazzo, Austin Danville, Alyssa Decker, Laura Dennigan, Yash Deshmukh, Tyler Edwards, Jasmine Enriquez, Matthew Evanko, Ethan Fancher, Joseph Federico, Christina Gleason, Kyle Goglia, Tyler Goodwin, Daisy Green, Patrick Hall, Lola Hazarika, Madison Heine, Nicholas Hudak, Alexander Jasmin, Steve Johnson, Jay Judge, Jacob Karas, Jenny Kozek, Alexander Lazar, Anthony Lomax, Chasity Morales, Julie Myers, Daniel O’Halloran, Ronan O’Reilly, Jessica Postighone, Aisaiah Rodriguez, Eric Rogers, Ashley Russell, Vanouphon Sirisouk, Zachary Smith, Jenna Stash, Jared Steiner, Matthew Texidor, Sean Theisen, Courtney Thompson, Eric Williams
Grade 12
Skyler Bender, Anna Betz, James Boyle, Madison Bucko, Madison Butts, Ben Cerreta, David Cocks, Jaelyn Cooley, Conor Creane, Alex Fisk, Morgan Fletcher, David Flynn, Ashlee Gillespie, Colleen Goodwin, Brianna Lenotti, Michael McCarvill, Dominika Michnik, Ammar Modagmesh, Christina Mohammed, Anthony O’Brien, Kacy O’Connor, Santiago Palacio, Cameron Pastir, Stella Patrick, Ashley Petruccelli, Ryan Pisacane, Radovan Pokrajac, Gianna Reyes, Jacob Rooney, Jessica Saffiotti, Bonnie Shek, Jason Smith, Cassandra Soda, Andria Torres, Emily Tournas, Matthew Tournas, Amelia Trapp, Nicholas Vitale