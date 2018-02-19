Foran High School students named to honor roll

(2018) The following students were named to the Foran High School honor roll for the second marking period.
High Honors
Grade 9
Kaitlyn Adkins, Benjamin Carlson, Kathleen Chang, Lily Cummings-Danehy, Emma Davies, Devin DeMarco, Kayleigh Hackett, Eric Haig, Robin Jans, Thomas Kummer, Isabel Morales, Han Nguyen, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Isabella Salvador, Kristina Simmons, Mary Wydan
Grade 10
Brianna Aguilar, Emma Bell, Sonye Collins, Samantha Sutton, Mirza Wahida, Jacob Willey
Grade 11
Ryan DeMarco, Megan Flanagan, Addison Foley, Meredith Fucci, Michael Giordano, Ava Haig, Jonathan Hannon, Natalie Hubler, Yasmina Lingane, Sophie Lucas, Tessa Malesky, Juan Perez, Carmen Pozo del Castillo, Makenna Prete, Andrea Sinchak, Kelly Strom, Shannon Thompson, Hannah Turner, Dean Vogel
Grade 12
Bonnie Chin, Kiersten Conner, Lauren Conner, Norman Cruz, Geroan DeGuzman, Alyssa Deptulski, Brianna Gardner, Tracy Hoey, Abigail Huebner, Katherine Kiernan, Julia Kopstein, Sarah Kummer, Matteo Menta, Brandon Olah, Paul Pierelli, Michael Sciancalepore, Gabrielle Tunucci
First Honors
Grade 9
Maegan Alderman, Wesley Buzelle, Anna Byers, Paige Carlson, Shea Carroll, Iris Chen, Nathan Chen, Daniya Chopra, Melody Christopher, Jenna Cichowski, Nico Clayton, Kensye Cocchia, Kaitlyn Dalby, Jessie D’Avignon, Elizabeth Dong, Brett Dumais, Ethan Edmondson, Nico Esposito, Catherine Giuntoli, Jillian Goldbeck, Lauren Heenan, Cole Heitmann, Kevin Huang, Emily Jankura, Emma Jerue, Noelle Joobeur, Amanda Kenney, Wahaab Khan, Misai Lam, Soledad Meade, Ryan Morton, Kellan Neely, Chloe Oliver, Lydia O’Malley, Olivia Ortiz, Mark Paine, Kaylee Phung, Christian Piscitelli, Amanda Queiroz, Hallie Riggott, Joshua Riznyk, Kyriake Robotis, Makenna Rozzi, Colin Saldaris, Madison Sovary, Ria Srivastava, Ashley Taylor, Shayleen Trinidad, Mary Weissauer, Jeremy Weizel
Grade 10
Jaden Bonfietti-Csvihinka, Mackenzie Buffham, Vaishnavi Bulusu, Lucas Burgard, Anthony Capua, Marguerite Collette, Alexander Conte, Casey Coon, Chanel Darden, Kathryn Dennis, Amy Eidelman, Dylan Fernandez, Shannon Franze, Jason Giambra, Natalie Goncalves, Benjamin Grunow, Leigha Howland, Jonathan Huebner, Kelsey Jamieson, Anna Jani, Andrew Janik, Jack Jezierny, Andre Jin, Trevanna Kandrach, Matthew Kiernan, Jenna King, Jennifer Kirk, Hannah Kupson, Gavin Lermayer, Anthony Ljuljdjurovic, Sarah Lockwood, Maxine Lynch, Jordan Macdonald, Corina Massey, Pedro Mata, Brendan May, Isabella McPadden, Anna Melton, Jonfranco Menta, Isabel Messore, Ariana Montero, Jason Olexovitch, Clea O’Neil, Jake Palmer, Sean Park, Gavin Paul, Hannah Pokornowski, Max Queiroz, Emin Sarabsky, John Shannon, Lily Smith, David Torgerson, Roma Ubaldi, Austin Vance, Macy Vital
Grade 11
Luke Alfano, Evan Broderick, Patrick Brogan, Lia Burrows, Juliette Calvar, Tyler Cook, Emma Cote, Margaret Cummings, Marco DeRosa, Reilly Deschaine, Delia Eisenman, Sky Farrace, Cameron Ganter, Kaliegh Garris, Noah Gerstein, Anthony Giannattasio, Brooke Haney, Gabriel Herrera, Grace Hiza, Samantha Inthapanhya, Hailey Laforte, Tiffani Lara, Eric Levesque, Alexis Libero-Smith, Abigail Licata, Cecelia Lickteig, Kailey Loewenberg, Olivia Loo, Abigail Lucas, Emma Lucas, Britney Lynch, Emily Mager, Jeunne Mariano, Mark McGeehan, Thomas Meireles, Alexander Mingrone, Ryan Money, Jillian Montano, Rewas Muhajir, Gabriella Muoio, Huyen Nguyen, Ana O’Connor, Damien O’Connor, Samantha O’Neill, Brandon Park, Kevin Preneta, Richard Prosser, Christopher Ricci, Abigail Richards, Alexis Roma, John Rossetti, Jaelyn Roth, Maximillian Saltus, Michael Savo, Samuel Sinisgalli, Tyler Snyder, Kaylee Sostilio, Samuel Steigbigel, Meghan Stokes, Maxwell Tavitian, Lucas Tuozzola, Zachary Vinhais, Anja Voges, Emily Westphal, Mya Wheeler, Shannon Winters, Adam Yang
Grade 12
Alianna Agovino, Khadija Ashfaq, Ryan Bartone, Emily Brennan, Joshua Brennan, Madeline Buckley, Hayley Byers, Brooke Carlson, Maxfield Chang, Ava Corsi, Mackenzie Coughlin, Nolan DeMayo, Mikayla Duhaime, Louise Fernandez, Shannon Flynn, Alexis Furst, Ronald Gaul, Gina Gillespy, Julia Harrington, Agatha Holland, Jared Hubler, Jessica Intelisano, Bryan Keefe, Samantha Kliff, Victor Korman, Emily Kwalek, Brianna Laggis, Kevin Lanese, Julia LaPenna, Quinn Lofthouse, Emma Longley, Alexander Lorenzo, Ryan Luth, William Mauro, Allison May, Serena Mensik, Evan Meyer, Ryan Michelson, Evan Miller, Alexandria Morales, Sean Morton, Naydu Nunno, Olivia Ouellette, Anthony Perna, Addison Poffenberger, Nora Raccio, Yeimy Ramirez Rodriguez, Jordan Rossini, Kulnoor Saini, Elias Sanchez-Garcia, Heather Shea, Morgan Siedenburg, Ethan Skuches, Catie Stiffler, Makano Takeuchi, Leah Teller, Christopher Thomas, Destiny Thomas-Grailich, Robert Tierstein, Matthew Urquia, Ryan Vance, Patrick Willey, Jensen Wilson, Lauren Yuliawan
Second Honors
Grade 9
Ava Abbotts, Ryan Bailey, Grace Bennett, Joshua Bernardo, Isabel Blanco, Juanito Briones, Tatyanna Bun, Nicholas Carroll, Sarah Casey, Sofia Catalano, Ben Cogan, Stephanie Cusanelli, Madison DeBiase, Aidan Dowen, Sierra Drake, Charlotte Dworski, Patrick Fallon, Annabelle Farrell, Benjamin Geier, Patrick Griffin, William Hartnett, Nicole Jones, Raffi Kapikian, Owen Kepshire, Samantha Lambert, Audrey Lane, Jordan LaRocca, Henry Leonard, Luca Marinelli, Ryan Marren, Michael Maurice, Emily McNulty, Krista Nichols, Christopher Pagan, Maci Pastir, Ethan Pereira, Skylar Porter, James Reilly, Jesse Rohleder, Benjamin Rothchild, Aidan Schumann, Jacob Shushan, Emma Sirico, Brittany Soriano, Shayna Turner, Alexandrea Velez, Brianna Verdejo, Thomas Vergara, Jacob Visocchi, Robert Wainman, Cate Wrigley
Grade 10
Leslie Akuffo, Abigail Aldrich, John Barile, Alexis Burwell, Richard Carino, Malcolm Chavez, Ashley Ciesluk, Bridget Collins, Victoria Comey, Alexa Corsa, Daniel Cronin, Brian Cruz, Anthony Davis, Ciara DeMott, Anthony DiPietro, Leandra Fernandez, Pauline Fernandez, Jack Glinsky, Jessica Gluhanich, Tyler Griffin, Kayla Jurzyk, Grace Lavallee, David Lin, Haley Marshall, Matthew Martin, Theodore Mauro, Isabela Meade, Alexa Mendillo, Lauren Nieman, Nicole North, Emma Nowlin, Caden Ondek, Katara Paquet, William Phelan, Nicholas Porrello, Zoe Pringle, Patrick Rescsanski, Renee Robles, Matthew Rothchild, Jessica Sanders, Madison SantaBarbara, Daniel Silva, Logan Stafford, Isabelle Thrun, Justin Tran, Mia Tunucci, Nia Vereen, Nya Vereen, Kwadir Vesprey-Walker, Thomasina Warrington, Michael Young
Grade 11
Graham Chen, Isabelle Connelly, Alexis DeCrescenzo, Kathryn Della Bitta-Falkowski, Alexandra Edelmann, Jessica Foss, Gabrielle Foster, Jillian Haggerty, Eric Hallstrom, Michelle Heiter, Kayley Henderson, William Ives, Konstantinos Karipidis, Nicholas Keller, Christopher Kelly, Ben Kissinger, McKinley Koehler, Claire Koppy, Hannah Kresen, Lavinia Labrias, Alexandra Laudun, Gerald Lawrence, Jacquelynne LeBlanc, Nestor Lopez, Michael Melillo, Lucia Mikan, Wendylicent Moret-Roman, Sofia Nazeer, Courtney Olenski, Theodora Openshaw, Scott Pelham, Richard Piscitelli, Kevin Pokornowski, Chase Pringle, John Reno, Amanda Schuld, Patrick Semana, Regan Taylor, Caleb Tondora, Ryan Tran, Taylor Troiano, Scott Wright, Erynn Zak, Ryan Zarnoch
Grade 12
David Alldredge, Juliette Antonini, Maxim Babadzhan, Cassandra Bennett, Ryan Bradeen, Letizia Braglia, Dylan Brelsford, Hope Burrows, Glaymer Cardona, Rebecca Carey, Arianna Chen, Michael Cooper, Megan Crocker, Gianna Cruciani, Nicholas DeBiase, Hailey Dudding, Meghan Dunn, Dana Edmondson, Jack Elson, Brittney Fox, Karen Garcia, Todd Gentley, Tyler Heenan, Alexandra Hemmann, Christopher Imbro, Alexis James, Matthew Jankura, Sem Jans, Mireille Jaser, Grace Laychak, Ryan Leary, John Lott, Connor Lynch, Nicholas Lynn, Emerson Mayville, Caraline Mee, Kalie Mendola, Madeline Mitchell, Airam Mundo, Shea Phelan, Samantha Pierpont, Gayle Portoff, Arshia Puri, Elisa Ramirez, Michael Rees, Julia Renz, Brendon Riggott, Alexandra Rivera, Michael Shannon, Kyle Stuart, Erin Suech, Ryan Vieira, Richard Whitten, Taylor Wisniewski, Ryan Zhao