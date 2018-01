Boys basketball: Lawmen lose to unbeaten Guilford High

The Jonathan Law boys basketball team was defeated on the road, 63-42, by unbeaten Guilford High on Friday.

Conor Creane scored 11 points and Sam Nassar 10 for the Lawmen (5-8).

Matt Donlan scored 17 points for the Indians (13-0).

Law

Diontae Eady 4 0-0, 8 Conor Creane 4 1-2, 11 Sam Nassar 4 0-0, 10 Zane Birks 3 2-3, 8 Jon Vitale 0 1-2, 1 Will Contaxis 1 0-0, 2 Tyler McKenna-Hansen 0 0-0, 0 Carl Maxwell 0 0-0, 0 Garrett Tutlis 1 0-0, 2

Totals: 17 4-7, 42

Guilford

Noah Rubino 3 0-0, 6 Sam Dombroski 4 4-9, Josh Krause 3 2-2, 10 Matt Donlan 7 0-1, 17 Ian Slattery 5 0-0, 13 Colin Kellaher 1 0-0, 3 Ethan Skinner 0 0-0, 0 James Hyman 0 0-0, 0 Ryan Costanzo 0 0-0, 0 Branden Stevens 0 2-2, 2 Ethan Vaschel 0 0-0, 0 John Petonito 0 0-0, 0 Cade Yerkes 0 0-0, 0

Totals: 23 8-14, 63

Law 9 15 6 12 — 42

Guilford 21 10 22 10 — 63

3-pointers: L—Creane 2, Nassar 2; G — Krause 2, Donlan 3, Slattery 3, Kellaher 1