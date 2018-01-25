Milford students named to SCSU dean’s list

The following students were named to the Fall 20017 Dean’s List at Southern Connecticut State University.
Christina Alexopoulos, Roberto Balado, James Berkovich, Brooks Blauser, John Blodgett, Ryan Bradbury, Katharine Buckheit, Kylie Carino, Candace Chapman, Kirill Chernyak, Kevin Chesler, Michelle Ciolino, Melanie Coleman, Cynthia Colon, Alexis Corda, Lawrence Costantini, Rhiannon Crandley, Erica Criscione, Brittany Czajkowski, Terri Davis, Theodore DeConne, Brianna Della Monica, Nicholas Devito, Margaret Downey, Alexander Eager.
William Emery, Marykate Fallon, Bryan Firmender, Megan Fitzsimons, Molly Flanagan, Troy Gallipoli, Lawrence Grannan, Jeremy Grant, Nicole Healey, William Henry, Joshua Huebner, Christina Immediato, Daniel Immediato, Genevieve Jaser, Emma Johnson, Hannah Johnson,
Manjot Kailey, Basima Karzoun, Kaitlin Kiely, London Kopek, Nicole Kopek, Albert Labozzo, Jenna Lang, Michael Lanzaro, Grant Laskin, Christine Lay.
Hanxin Liu, Kaylie Martin, Catherine Meszaros, Samantha Murphy, Stephen Murray, Paul Nicholas, Matthew Nicoll, David Notholt, Taylor Oliver, Kylie Pappas, Caitlyn Parisi, Adiyanna Piselli, Anthony Pollack, Michael Prezioso, Brittany Procaccini, Anthony Raccio, Rachael Radwill, Paige Raucci, James Reynolds, Brennah Rogers.
Amanda Roma, Maeve Rourke, Julian Saria, Synthia Saulnier, Jessica Schreiber, Paige Schwarz, Giovanni Sciarappa, Meghan Sherman, Heather Sherrick, Jared Simpson, Sara Sinchak, Faith Smith, Zachary Sousa, Zachary Sturgill, Katherine Thompson,
Kimberly Travia, Salvatore Tuozzola, Madeline Turiano, Christopher Vallecillo, Molly Wasson, Jennifer Weissauer, Lloyd Wells, Hadley Whitaker, Kelli Zahariades.