Gymnastics: Law defeats Barlow, Nonnewaug

Jonathan Law’s gymnastics team is 3-1 on the season after the Lady Lawmen (122.6) took on victorious Pomperaug (127.95), Barlow (114.95) and Nonnewaug (106.75) in Milford on Tuesday.

Vault: 1. Isabelle Messina (P) 9.1; 2. Jessica Dolcimascolo (B) 9.0; 3. Alaina Karp (P) 8.4

Bars: 1. Jessica Dolcimascolo (B) 8.65; 2. Isabelle Messina (P) 8.35; 3. Catherine Burns (L) 8.0

Beam: 1. Samantha Thompson (N) 9.1; 2. Jessica Dolcimascolo (B) 9.0; 3. Kaitlyn Furr (P) 8.3

Floor: 1. Jessica Dolcimascolo (B) 9.15; 2. Isabelle Messina (P) 8.65; 3. Cassidy Davis (L) 8.5

All Around 1. Jessica Dolcimascolo (B) 35.8; 2. Isabelle Messina (P) 33.7; Kaitlyn Furr (P) 31.85

All Around scores for teams of one:

Jillian Nugai (Watertown) 30.2; Kaitlynn Schwantes (Watertown) 27.8; Carissa Oulette (Bristol Central) 31.5; Dakota Chaves (Notre Dame) 28.4