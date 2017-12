Guilford defeats Law

The Jonathan Law boys basketball team lost on the road, 86-46, to Guilford on Friday

Conor Creane scored 20 points and Sam Nassar had 10 for the Lawmen.

Guilford’s Sam Dombroski scored 17 points to lead four Indians in double figures.

LAW (1-2)

Diontae Eady 2 0-0, 4 Conor Creane 7 1-2, 20 Sam Nassar 3 2-2, 10 Zane Birks 1 0-0, 2 Dean Pettway 2 1-2, 5 Tyler McKenna-Hansen 1 0-0, 2 Kevin Linn 0 1-2, 1. Ryan Lawless 1 0-0, 2 Totals: 17 5-8, 46.

GUILFORD (2-0)

Sam Dombroski 6 5-8, 17 Matt Donlan 3 0-0, 9 Josh Krause 5 1-2, 15 Noah Rubino 7 1-2, 15 Ian Slattery 7 0-0, 16 James Hyman 0 2-2, 2 Sam Inchalik 2 0-0, 5 Ethan Skinner 1 0-0, 3 Colin Kellaher 1 0-0, 2 Branden Stevens 0 2-2, 2 Totals: 32 11-16, 86.

LAW 15 5 16 10—46

GUILFORD 22 17 23 24—86

3-pointers: L—Creane 5, Nassar 2; G—Donlan 3, Krause 4, Slattery 2, Inchalik 1, Skinner 1