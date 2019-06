East Shore Middle School honor roll

The following students were named to the honor roll at East Shore Middle School for the third trimester of the 2018-2019 school year.

Grade 8

Honors with Distinction

Colleen Ardolino, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Cristian Boutote, Carolina Burcio, Kevin Chen, Joseph Cichowski, Luke Cruz, Jack D’Avignon, Jamie D’Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Ethan Domingue, Madeline Elmo, Zoe Fallon, Joseph Gaetano, Justin Gentallan, Hediyeh Ghazagh, Anna Harris, Jordan Hines, Eva Hofmeister, Annabel Hoover, Azam Hostetler, Emma Jani, Mallory Janik, Reese Jasminski, Jenna Johnson, Rylie Keller, Maria Korman, Samantha Lavallee, Fiani Lin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Charlotte Masi, Kathryn Nichols, Connor Nieman, Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Allison Scicchitano, Nathaniel Seluga, Teresa Shugrue, Kayla Vesprey-Walker, Violet Wilson, Noreen Zaman, Ryan Zolty.

Grade 8

High Honors

Christopher Adkins, Logan Aronson, Luciana Cappello, Fiona Ciambriello, Taylar Gottsegen, Gerold Gutierrez, Nicole Hale, Sabrina Kenney, Shannon Kiley, Ava Lam, Kylie Nigretti, Kylee Payne, Fernando Queiroz, Gwendolyn Rodriguez, Ava Scholl, Emma-Jo Smith, Rowan Soracco, Isabella Speringo, Braden Tarczali, Arda Turan, Gabrielle Ward, Annabel Wardman.

Grade 8

Honors

James Allen, Cole Cahill, Ruby Clarke, Toby Donnelly, Reese Filanowski, Aidan Grant, Leah Hitchcock, Emma Hydeck, Riley Jordan, Nathan Joye, Vivian Marcello, Gavin Marchesseault, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Felicity O’Brien, Jack Pietrosanti, Leonard Prue, Brett Rohleder, Evan Schoendorf, Amelia Stanton, Gabriella Testani, Zachary Trevethan, Shaun Turner, Hannah Wainman.

Grade 7

Honors with Distinction

Elijah Asinas, Kelly Aspras, John Azpiri-Sudusky, Aiden Banyai, Daniel Bifield, Jahnavi Bulusu, Ariyanna Bun, Jaime Capozzi, Gissela Castelan, Jacob Collette, Summer Collins, Taylor Collins, Mya Dawid, Daniel Enrico, Isabella Fallon, Natalia Fazio, Isaac Fernandez, Alana Finlayson, Lucilia Foran, Samantha Garcia, Teagan Garfield, Leah Geiger, Caroline George, Teagan Glass, Anna Griffith, Ethan Henkel, Emma Honcz, Zackary Israelite, Kelsey Kiely, Grace Kiernan, Tessa Kissinger, Emily Maruottolo, David Maslar, Maia Matula, Teagan Mulvihill, Shea Nichio, Ellen Pan, Jack Pia, Hayley Pokornowski, Mackenzie Posey, Ryan Purviance, Erin Schmitt, Rhianna Solli, Judith Tarczali, Isabella Tomac, Sophia Torgerson, Elizabeth Tran, Gianni Troia, Olivia Vargovchik, Lillian Vernucci, Manya Vijay, Lindsay Wiederhold, Katrina Zeoli.

Grade 7

High Honors

Tiffany Alicki, James D’Angelo, Sharlize Darden, Pia DelCegno, Erin Donegan, Angelina Falzarano, Arianna Flanagan-Bonilla, Christopher Godek, Elijah Gomes, Nicole Howell, Xavier Ishmael, Ruby Moretti, Gunnar Pikul, Jaden Prosser, Brady Sciuto, Biligt-Ochir Tumendemberel, Beilen Turner, Jayden Wilder, Sophia Wydra.

Grade 7

Honors

Matthew Barrett, Jack Beaupre, John Brown, Mason Bryant, Stephanie Cabrera, Artemis Cook-Goodfriend, Jaxon Cunningham, Xavier Garcia-Cruz, Lauren Hoydilla, Jake Israelite, Juan Laboy, Aidan Lam, Olivia Langner, Amna Osman, Jason Parana, Brandon Payne, Arush Puri, Allison Regan, Salih Uzun.

Grade 6

Honors with Distinction

Isabella Abreu, Brittany Alicki, Sandra-Marie Alves, Addison Aronson, Ayden Augustine, Madison Ballard, Hailey Cahill, Carli Cassone, Katelyn Ciesluk, Mia Davi, Gabriella Dobkowski, Olivia Dyki, Gabriela Gallardo, Amanda Graziani, Luke Hackett, Drew Hanelt, Rachel Harrison, Avery Izzo, Caroline Janik, Jake Jasminski, Daniel Johnson, Alexa Johnston, Wajiha Khan, Ella Kuhar, Amy Lahav, Dabi Lee, Gabriella Magnuson, Sienna Mannino, Chloe Marchesseault, Ronald Mastroni, Jacqueline Maurice, Samantha Modena, Haley Moger, Alexandra Montero, Julia O’Connell, Isabella Palisi, Reiya Paquet, Ellie Pasacreta, Jasmine Phung, Zachary Queiroz, Alexandria Regan, Olivia Rodriguez, Ava Rohleder, Lila Rothbard, Taylor Salsbury, Ava Sanz, Jaime Sanz, Rebecca Scicchitano, Adrianne Shields, Carlie Mae Simard, Riley Simons, Rosina Smith, Allison Stefan, Arvid Torngrip, Shayla Torres, Neven Vidosevic, Gianna Weaver, Luke Wikstrom.

Grade 6

High Honors

Antonios Aspras, Matthew Cioppa, Aubrey Cogswell, Alana Duguay, Skylar Hacker, Michaela Hinckley, Alyssa Joye, Bennett Lane, Daniel Lavallee, Brandon Marschner, Nathaniel Mellin, Constantino Pavlat, Mea Piscitelli, Rosalina Piscitelli, Hailee Rabbitt, Aidan Riha, Wyatt Shallis, Lila Tarczali, Joshua Taylor, Kira Ternak, Katelyn Vitaletti, Nadia Williams.

Grade

Honors

Sila Angi, Connor Benz, Corey Canady, Mary Christofakis, Rachel Filanowski, Joseph Gagliardi, Sophie Hofmeister, William MacKnight, John Messore, Kayla Murphy, Hunter Noonan, Luke Vidosevic, Christopher Yannella.