West Shore Middle School announces third trimester honor roll

The following students were named to the third trimester honor roll at West Shore Middle School:

Honors with distinction

Grade 8 — Emma Acri, Giuliana Aguilar, Ella Altieri, Olivia Augustine, Tyler Bassett, Ignac Bene, Antoinette Bravo, Benjamin Britto, Ryan Bull, Kayla Canale, Olivia Coddington, Ashley Coretti, Robert Dabrowski, Annalysa Ellis, Danielle Freitas, Matthew Galligan, Siddharth Gautham, Alyssa Greggis, Amber Grunow, Matthew Hagerty, Skylar Johnson, Paige Jolley, Abdul Khan, Ava Korkmaz, Marisa Laviano, Benjamin Lefevre, Truman Martin, Sarah McKay, Miranda Meyer, Kaitlyn Miner, Celeste Mistral, Rishabh Nair, Emily Nobles, Ethan Ott, Het Patel, Kayden Prevost, Maggie Price, Syed Rahman, Sergio Rodrigues, Eira Rodriguez, Elizabeth Roos, Maya Rosado, Charles Rubin, Elizabeth Ryan, Ebby Prince Sankar, Lia Schulte, Quinn Sclafani, Jack Sellman, Debora Silva, Matthew Simon, Jacob Swenning, Ryan Treat, Elizabeth Westergard, Joshua Yazdzik.

Grade 7 — Dzifa Agyei, Arshaq Ahmed, Huda Ahmed, Amber Augustine, Alastaire Balin, Alexander Bludevich, Alexis Borecki, Ashley Borecki, Jessica Brocksom, Emily Buchino, Jayson Champ, Nicholas Coleman, Mia Delgado, Thomas Fawcett, Dylan Fedorchak, Hannah Fyfe, Nathan Galicinao, Isabella Gecaj, Sabela Gildea-Manso, Kaitlyn Goldberg, Gemard Guery, Chloe Haasch, Aiden Hanks, Kaylee Hannon, Grace Hess, Aidan Hope, Layne Jackson, Sumukhi Koniki, Akshath Kumar, Danielle Mainieri, Dominic Martinez, Sulaiman Millington, Kayla Nastasia, Matthew Nolan, Rhyza Marnielle Reyes, Derek Ruiz, Faith Santiago, Bailey Seaberg, Kiley Sherman, Caden Simpson, Annalaxmi Sutram, Bradley Swift, Camilla Tapia, Jonathan Uruchida, Vincent Vocal, Elliana Welby.

Grade 6 — Jakub Borowski, Benjamin Justine Cantorne, Elizabeth Carlson, Linda Chen, Basel Chwiki, Ellie Coddington, Taylor Coretti, Ian David, Anthony Dente, Joseph DiGioia, Jon Elcid Dimaya, Hannah Engel, Dalton Evans, Kelsea Flanagan, Ashley Folloni, Ivan Galicinao, Hailey Garcia, Lucan Hasankolli, Lila Hoxie, Emily Hurd, Gabriella Hyatt, Carol Jiang, Chloe Konareski, Justin Kota, Riley Lapham, Sofia Larrivee, Brianna Madelung, Logan McCorkle, Keira McKeand, Caitlyn Murphy, Dean O’Donnell, Adrianna Piccirillo, Olivia Pisacane, Madison Rascati, Jordan Rivera, Kaitlyn Smith, Sage Sonsini, Noemi Szolnay, Ariella Valentine, Quinn Willett, Emilia Wilson, Connor Woods.

High honors

Grade 8 — Christian Andriolas, Hayden Ashcroft, Michaela Bergami, Hamza Bhutta, Katie Booth, Demiana Boutros, Tomiko Case, Ravi Raj Cherukuri, Tyler daSilva, Jose Delgado, Caroline Doyle, Jovanni Hernandez, Hanna Keating, Kalli Kinsman, Christopher Lambiase, Sabrina Lawless, Lion Muslija, Anna Nash, Angela Plotkin, Samantha Rzepko, Nicolina Salanto, Angelica Sanders, Laura Sansur, Melissa Santos, Oren Sedelmaier, Tyler Shea, Avery Tinnes.

Grade 7 — Alexander Aliberti, Jaden Archuleta, Sarah Bagdasarian, Misbah Bhutta, Joseph Bossie, James Cavallo, Jayden Champ, Ava Corriette, Kendall Crosdale, Henilkumar Daslaniya, Kasey Dixon, Cooper Fitzgerald, Madison Gonzalez, Ashley Hereford, Carlee Hoekenga, Hunter Hoxie, Olivia Hudak, Shaun Johnson, Emily Krauss, Stephanie Lickteig, Abigail Liscinsky, Grace Lomax, Laura Lopez Valencia, Aiden McKernan, Lilliany Mendez, Natalie Murphy, Christopher Rickard, Hailey Russo, Morgan Somohano, Lissette Soto, Zachary Sulkis, Andrew Velasquez, Marissa Wargo, Serina Woolsey, Kemal Yildiz.

Grade 6 — Brenda Abrantes, Aubrey Buglione, Madyson Bull, Jaxon Chanka, Ryan Chay, Emilio Contreras, Kyle Coretti, Katherine Cregan, Tucker Donegan, Elijah Dos Santos, Madison Frimpter, Megan Fyfe, Elyssa Gill, Peter Gill, Rubi Granados, Avery Granger, Reagan Granger, Brayden Hancock, Lillian Mangan, Sophia Martin, Emilie McKenna, Ryan Medvegy, Cesar Mendez, Lily Messer, Natalia Michnik, Michael Montes, Ryan Nastasia, Philip Pacelli, Diya Patel, Nolan Price, Matthew Rizzo, Abigail Rochniak, Alexa Rosati, Kyleigh Sand, William Smith, Shea Staunton, Nicholas Stevens, Jaedyn Supple, Cameron Upchurch, Mya Vaclavik, Natalia Washington

Honors

Grade 8 — Ricardo Bass, Danae Billups, Damien Carlson, James Carney, Derek Cascone-Kirkland, Ryan Chalghin, Gabriella Davis, Bridget Dwyer, Kaitlyn Florio, Hailley Crystal Garcia, Samuel Griffin, Brenda Grunow, Leonard Ialeggio, Amelia Mariani, Lucas Martinez, Destinee Mercer, Lexi Parana, Carolina Paulino, Jeanpaul Quiles, Nadin Ramadhan, Andrea Rapoza, Deven Rivera, Gabriel Santiago.

Grade 7 — Nycollas Almeida, Helin Balu, Saharsh Bhatia, Nathan Briggs, Helen Chizmazia, Natalie Clark, David Cummings, Stephan DeBiase, Gavin Falcigno, Michael Finney, Tyler Fonck, Hunter Griffin, Mariah Groves, Lana Hanania, Nadya Kazachkova, Remi Lloyd, Logan Lynk, Tanner Matchett, Alicia Mullenix, Allen Niper, Sydney Nobles, Patrick Paules-Harrold, Matthew Quiles, Hajin Ramadhan, Dana Rhee, Rui Rocha, Leonardo Rodriguez, Talia Salanto, Antonio Salati, Katie Santos, Kailina Scalice, Anna Sicotte, Aaron Silva, Matthew Spector, Sonal Tiwari.

Grade 6 — Sophia Abbaspour, Alexis Archuleta, Ryan Bacon, Mert Balik, Mamonah Bhutta, Lucas Brotherton, Arianna Cabrera, Kasey Cadden, Daniel Cruz, Isaac Cruz, Eryn Farrell, Christian Galligan, Charlotte Hanks, Reilly Hungerford, Erin Jones, Sydney Kirby, Christian Lima, Samantha Martinez, Christian Mead, Sanaa Mohammed, Evan Nash, Giovanni Nieves, Nathan Pacelli, Charles Randall, Giunie Rene, Christofer Samper Govin, David Santos, Peter Savoie, Ella Simoneau, Haley Speed, Joshua Valentine, Laila Vargas, Breanna Whitaker, Sullivan Wilcox.