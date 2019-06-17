Foran names fourth quarter honor students

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Joseph A. Foran High School:
High honors
Grade 9 — Penelope Aubin, Jason Barile, Melissa Connelly, Lynelle Fernandez, Emma Fiorillo, Connor Funk, David Gaetano, Arezoo Ghazagh, Kaylee Granfield, Katharine Harrison, Alexandria Hart, Barry Held, Nathanael Huebner, Srisaiveda Lakkamraju, Tori Matula, Delaney Mayville, Isabella Mema, Katrina Mosquera-Maykovych, Anna Paul, Brygid Sawitsky, Rylee Tondora, Peyton Wedemeyer, Mia Williams.
Grade 10 — Kaitlyn Adkins, Benjamin Carlson, Paige Carlson, Shea Carroll, Kathleen Chang, Daniya Chopra, Mia Creane, Emma Davies, Jessie D’Avignon, Devin DeMarco, Catherine Giuntoli, Kayleigh Hackett, Eric Haig, Robin Jans, Emma Jerue, Amanda Kenney, Thomas Kummer, Luca Marinelli, Isabel Morales, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Olivia Ortiz, Kaylee Phung, Amanda Queiroz, Joshua Riznyk, Mary Weissauer, Abigail Woodward.
Grade 11 — Marguerite Collette, Chanel Darden, Ana De Castro, Leigha Howland, Andre Jin, Anthony Ljuljdjurovic, Maxine Lynch, Corina Massey, Anna Melton, Ariana Montero, Gavin Paul, Hannah Pokornowski, Mirza Wahida, Jacob Willey.
Grade 12 — Ryan DeMarco, Meredith Fucci, Sarah Galaburri, Ava Haig, Brooke Haney, Alexandra Laudun, Abigail Licata, Tessa Malesky, Lucia Mikan, Jillian Montano, Damien O’Connor, Samantha O’Neill, Abigail Richards, Jaelyn Roth, Connor Shallis, Shannon Thompson, Dean Vogel, Adam Yang.
First honors
Grade 9 — Yara Alharbali, Lauren Ardolino, Sean Ayoub, Owen Bell, Jessica Chamberlain, Camden Charland, Aidan Clarke, Sara Connelly, Caitlin Cook, Joshua Cummings, Trey Deitelbaum, Ayse Demir, Charles Diamantis, Jake Duggan, Marissa Dumais, Quincy Ercanbrack, Anthony Giordano, Aidan Glass, Ivy Glidden, Paul Goncalves, Dylan Haig, Justin Hanelt, Joseph Honcz, Ashley Hoydilla, Angela Kapikian, Bridget Kiernan, Jonathan Lahav, Delsie Lopez, Elliot Lyons, Owen McCabe, Megan McTigue, Courtney Musante, Kathleen Ourfalian, Celidgh Pikul, Kyle Pokornowski, Kaleigh Porcu, Jeremy Queiroz, Jesse Rembert, Skylar Rowe, Emilia Russell, Abby Sanwald, Elizabeth Schumann, April Smith, Connor Stafford, Ava Steigbigel, Grace Tavitian, Bianca Torres, Brian Wilcox, Ashley Wright, Julianne Yasona, Brayden Young.
Grade 10 — Iris Chen, Nathan Chen, Jenna Cichowski, Kensye Cocchia, Lily Cummings-Danehy, Aidan Deschaine, Allie Domingue, Elizabeth Dong, Brett Dumais, Ethan Edmondson, Patrick Griffin, Lauren Heenan, Cole, Heitmann, Kevin Huang, Emily Jankura, William Johnson, Wahaab Khan, Misai Lam, Tori Lanese, Henry Leonard, Michael Maurice, Soledad Meade, Tori Miller, Kellan Neely, Han Nguyen, Chloe Oliver, Mark Paine, Ethan Pereira, Benjamin Rothchild, Makenna Rozzi, Colin Saldaris, Isabella Salvador, Kristina Simmons, Brittany Soriano, Ria Srivastava, Ashley Taylor, Shayleen Trinidad, Shayna Turner, Brianna Verdejo, Jaime Visocchi, Devyn Weed, Josephine Wydan, Mary Wydan.
Grade 11 — Brianna Aguilar, John Barile, Emma Bell, Lucas Burgard, Anthony Capua, Emma Champagne, Bridget Collins, Alexander Conte, Casey Coon, Ciara DeMott, Deanna Dempsey, Kathryn Dennis, David Dong, Amy Eidelman, Leandra Fernandez, Pauline Fernandez, Jason Giambra, Natalie Goncalves, Tyler Griffin, Jonathan Huebner, Anna Jani, Ryan Jordan, Trevanna Kandrach, Matthew Kiernan, Jennifer Kirk, Hannah Kupson, Grace Lavallee, Jordan Macdonald, Matthew Martin, Pedro Mata, Brendan May, Isabella McPadden, Isabel Messore, Lauren Nieman, Caden Ondek, Katara Paquet, Dana Parrott, William Phelan, Sara Portoff, Max Queiroz, Jacqueline Roberts, Renee Robles, Gary Safferstein, Jessica Sanders, Madison SantaBarbara, John Shannon, Lily Smith, Logan Stafford, Samantha Sutton, Isabelle Thrun, Ryan Torres, Victoria Tran, Shania Vijay, Michael Young.
Grade 12 — Rijad Brkic, Lia Burrows, Isabelle Connelly, Hannah Conrad, Emma Cote, Ariana Cotto, Reilly Deschaine, Sky Farrace, Addison Foley, Jessica Foss, Cameron Ganter, Kaliegh Garris, Anthony Giannattasio, Michael Giordano, Ryan Gosselin, Jack Greenspan, Eric Hallstrom, Jonathan Hannon, Michelle Heiter, Kayley Henderson, Grace Hiza, Natalie Hubler, Samantha Inthapanhya, Alexis Jennings, Lilah Khan, Ben Kissinger, Tiffani Lara, Max Leavitt, Jacquelynne LeBlanc, Eric Levesque, Cecelia Lickteig, Emma Lucas, Britney Lynch, Sydney Maher, Carley Malota, Jeunne Mariano, Michael Melillo, Ryan Money, Allie Moore, Rewas Muhajir, Gabriella Muoio, Ana O’Connor, Courtney Olenski, Lilly Pavlick, Makenna Prete, Jacob Rajewski, John Reno, Christopher Ricci, Alexis Roma, Claudia Ross, John Rossetti, Mackenzie Saad, Amanda Schuld, Andrea Sinchak, Kaylee Sostilio, Samuel Steigbigel, Meghan Stokes, Kelly Strom, Hannah Turner, Zachary Vinhais, Brooke Wedemeyer, Emily Westphal, Shannon Winters, Erynn Zak.
Second honors
Grade 9 — Ghazia Battool, Makalei Bliss, Rylie Bryant, Gregory Cap, Maguire Casey, Simon Collette, Olivia Connelly, Brianna Czar, Sanaa Darden, Aidan Davis, Anthony Edmond, Haley Flynn, Ryan French, Caitlin Grady, Ashley Hammond, Maxwell Howland, Laila Idone, Mia Loewenberg, Lance Longo, Brandon Macdonald, Georgia Malesky, Brian Massey, Patrick Mata, Sarah McNemar, Kevin Nguyen, Amanda Pompa, Nathan Rodriguez, Dean Ross, Samuel Rozzi, Marc Semana, Ronan Smith, Jenna Supple, James Taylor, Kayden Turner, Raul Valle, Morgan Viesselman, Austin Weiss, Casey Wiederhold, Cadence Wise, Makenzie Wisniewski, Brendan Ziegler.
Grade 10 — Daniel Abate, Destiny Abed, Madison Babcock, Emily Brenes, Wesley Buzelle, Anna Byers, Mariah Cannon, Sarah Casey, Kaitlyn Dalby, Madison DeBiase, Griffin Foley, Jillian Goldbeck, Matthew Griffin, Melissa Heiter, Tyler Iacono, Noelle Joobeur, Audrey Lane, Seraiah LaPorte, Jordan LaRocca, Ryan Marren, Ryan Morton, Jacob Papazoglou, Christian Piscitelli, Skylar Porter, Jesse Rohleder, Andrew Rozzi, Haley Ruane, Aidan Schumann, Renzo Silva, Madison Sovary, Theodore Stanton, Thomas Treichel, Shaynah Wallenta, Derek Wiederhold.
Grade 11 — Nolan Adams, Abigail Aldrich, Jessica Anderson, Luke Ardolino, Mackenzie Buffham, Vaishnavi Bulusu, Richard Carino, Malcolm Chavez, Anthony Davis, Anthony DiPietro, Isaiah Fazio, Dylan Fernandez, Caroline Galaburri, Matthew Gilebbi, Jessica Gluhanich, Benjamin Grunow, Cassie Harrington, Ricardo Hernandez, Kelsey Jamieson, Andrew Janik, Edward Jennings, Kayla Jurzyk, Matthew Kelleher, Gia Lambiase, Jacquelyn Larese, Gavin Lermayer, Sarah Lockwood, Mackenzie Maher, Madison Marcy, Isabela Meade, Timothy Nicolia, Nicole North, Clea O’Neil, Kaylee Osborne, Gavin Paeth, Isabella Pietrosanti, Nicholas Porrello, Zoe Pringle, Matthew Rothchild, Emin Sarabsky, Daniel Silva, Mia Tunucci, Roma Ubaldi, Nia Vereen, Nya Vereen, Kwadir Vesprey-Walker, Macy Vital, Emily Wheaton, Evan White.
Grade 12 — Charlotte Ardrey, Camille Averna, Nolan Bannon, Evan Broderick, James Carbone, Graham Chen, Margaret Cummings, Kathryn Della Bitta-Falkowski, Kenneth DeMaio, Thomas Dempsey, Marco DeRosa, Gabrielle Foster, Jenna French, Kenneth Graham, Amanda Grisier, Jillian Haggerty, Gabriel Herrera, Alyssa Holden, McKinley Koehler, Hannah Kresen, Lavinia Labrias, Hailey LaForte, Gerald Lawrence, Yasmina Lingane, Sophie Lucas, Emily Mager, Natalie Massa, Mark McGeehan, Joseph Mendillo, Alexander Mingrone, Theodora Openshaw, Brandon Park, Juan Perez, Richard Piscitelli, Kevin Pokornowski, Kevin Preneta, Chase Pringle, Richard Prosser, Katelyn Regan, Tyler Ruocco, Michael Savo, Owen Schmidt, Samuel Sinisgalli, Spencer Szalkiewicz, Regan Taylor, Caleb Tondora, Ryan Tran, Julia Treichel, Lucas Tuozzola, Stephen Urquia, Joshua Veillard, Bell West, Mya Wheeler.