Law announces fourth quarter honor roll

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Jonathan Law High School:

High honors

Grade 9 — Eva Carroll, Jazmyn Casiano, Angela Chu, Diya Daruka, Lauren Davis, Gabrielle Fino, Katherine Froelick, Aidan King, Lindsay Konlian, Nihitha Kothapalli, Mackenzie Powers, Julien Roy, Maia Schwing, Sydney Simpson, Moira Staples, John Vaccino, Jackson Warters, Jenna Wasserman.

Grade 10 — Vanessa Balin, Catherine Burns, Meghana Cheela, Anthony Correia, Matthew DeLucia, Amir Elhelw, Noah Forsythe, Sreeya Gudlavalleti, Athena Homorodean, Midori Hughes, Marinez Jose, Sreya Mandalika, Katherine Mao, Luke Morris, Morgan Primavera, Umnia Rahman, Ashley Rodriguez, Adarsh Senthilnathan, Sanskar Shah, Anish Sikhinam, Rachna Vipparla, Charles Wang, Brian Zirkel.

Grade 11 — Lillian Baldieri, Justin Bendlak, Sandra Chalghin, Matthew Lacadie, Samantha Lambiase, Katie Linn, Meghan Loftus, Makayla Mai, Rohin Manohar, Laxman Mohanarajan, Nyamdemberel Munkhbat, Madeline Papcun, Samantha Papcun, Riley Pastir, Theresa Rosato, Arunika Shee, Skylar Sosa, Morgan Taylor, Eden vanWaveren.

Grade 12 — Michael Bagdasarian, Sabrina Feher, Ivelise Feliciano, Joseph Fletcher, Megan Flynn, Lola Hazarika, Ming-May Hu, Grace Mizzoni, William Romero, Bridget Sanchez, Michael Sansur, Mary Sullivan, Samara Thacker, Jessica Villa.

First honors

Grade 9 — Amaan Akhtar, Vanessa Amaro, Thomas Bretthauer, Katy Brewer, Rayford Bromley, Jessica Browning, Eleanor Clay, Aizea Costa, Katie Craft, Alexa Darak, Ryan DiMuro, Melanie Filippone, Avery Fitzgerald, Avery Frank, Joseph Glorioso, Shelby Green, Abhinav Hazarika, Grace Kantor, Madison Lusignan, Sophie Maselli, Andreas Menegatos, Zachary Moller, Katherine Mullaney, Emma Nelly, Kalista O’Connor, Mackensie Ott, Lucia Pino, Molly Reed, Ashley Regina, Mariyah Reid, Andrew Rosato, Aurora Rutkowski, Aanya Saxena, Makenna Sharpe, Kailey Smith, Rachel Sulkis, Michaela Sullivan, Gina Thompson, Marissa Turner, Sadie Willett, David Wilson, Jaden Wywoda.

Grade 10 — Ava Asmussen, Lucien Barile, Brandon Bartholomew, Hunter Boyd, Samantha Boyle, Sarah Brennan, Mckenzie Broderick, Colin Buchner, Sevval Cinar, Jonathan Contaxis, Louisse Dacuycuy, Sara Desing, Brooke Dillman, JanAnthony Domantay, Laura Ellison, Jake Faller, Hunter Fonck, Olivia Franzman, Justin Goglia, Trevor Goodwin, Steven Griffin, Jenna Hanson, Ethan Harrigan, John Hudson, Nikita Jaisiree, Ella Jambor, Logan Kahle, Phethsamai Kingkittisack, Connor Larson, Joshua Liboro, James Marino, Harrison Martin, Alaina McCarvill, Samiksha Mehta, Joseph Merly, Molly Murray, Sarah Nakashima, Alexis Neider, Michael Nunno, Riley Ocasio, Michael Pedersen, Shakiah Perry, Edward Platonov, Elma Radoncic, Hannah Rascoll, Juliana Restrepo, Alexis Rios, Jay Sanders, Angelus Santiago, Julia Satterlee, Addison Schwing, Hennessey Shane, Bridget Shea, Noah Tutlis, Alexis Voytek, Vaughn Weston, Christopher Wootton, Tyanna Xavier.

Grade 11 — Marly Ackley, Tasbita Ahmed, Ruhail Akhtar, Vincent Alves, Kareem Alzubi, Erik Borgersen, Caroline Chesson, Jacob Ciolkosz, Donabelle Cortez, Brynn Costello, Connor DiMuro, Miriam Dupree, Mackenzie Evans, Aubrey Feldman, Matthew Germanese, Natalie Gordon, Madison Herb, Briana Hernandez, Katrina Jakab, Amanda Kandrach, Simon Keating, Anton Kot, Olivia Kowalski, Victoria Kowalski, Allison Kross, Justin LaBanca, Nicole Manley, Aaron McKay, Kaitlyn McNellis, Faith Mills, Brooke Nabors, Zoe O’Neil, Hannah Penkacik, Angelena Plona, Thea Ryan, Bruno Sequera, Elaine Smith, Mayurapriyan Somalinga, Jonathan Vitale.

Grade 12 — Joshua Alber, Andrew Ancheta, Troy Anderson, Cameron Asmussen, Gina Boccamazzo, Natalia Brooks, Patrick Caron, Isabella Carroll, Tanya Chiaraluce, James Coleman, Bree Crum-Hieftje, Alyssa Decker, Joshua DeVera, Pamela Ellison, Brianna Felisko, Mariah Ferraiolo, Giovanni Fretes, Katherine Garlock, Tyler Goodwin, Kruttika Gopal, Ashley Hallengren, Lisa Hanania, Elizabeth Hayden, Madison Heine, Tobin Hesse, Jenny Kozek, Gavin Krois, David Liptak, Elizabeth Lombardi, Mary Lonergan, Carly Mancinone, Tyler McKenna-Hansen, Michelle Montes, Julie Myers, Kaitlyn Navarro, Suhailey Ortiz, Olivia Ott, Shivangi Patel, Sara Pelham, Jocelyn Phung, Jessica Postighone, Monica Pydipati, Bryan Reed, Jenica Riley, Sydney Rossi, Molly Sakowicz, Alexa Saley, Kasey Santos, Ann Sember, Cora Sula, Hannah Swenning, Matthew Texidor, Courtney Thompson, Simona Turatti, Garrett Tutlis, Daniel Wasserman, Jonathan Williams, Natalia Williams, Jocelyn Wirth, Grace Wootton.

Second honors

Grade 9 — Beckett Agria, Dominic Baldino, Kari Boyle, Troy Brennan, Tiffany Browning, Michael Cosmas, Jayden Cruz, Bailey Dickman, Christopher Engel, Sophia Ferrara, Anthony Fino, Allison Gachi, Berat Genc, Spencer Hannon, Courtney Hanson, Luke Henricksen, Md Hossain, Luke Iaffaldano, Jaela Johnson, Noor Kaisar, Gavin Keating, Kian McEnerney, Emily Merenda, Yasser Modagmesh, Dianne Montes, Sarah Patel, Lucas Pincus-Coyle, Malakai Pisacreta, Lucas Piselli, Hannah Pogemiller, Fakhri Ramadhan, Connor Richards, Emma Savoie, Lucas Texidor, Sarah Thomas, Mason Turner, Amanda Tyimok, Jack Wojnarowski, Travis Zeidler.

Grade 10 — Alexis Agyemang, Carelys Alvarado, Katherine Ayala, Jenna Bagdasarian, Leah Baker, Briana Barrella, Catherine Bedell, Nicholas Bedell, Emily Berard, Alexis Broderick, Andriana Bruno, Lexia Burton, Stephanie Caron, Mia Cerrato, Jakub Dabrowski, Britney Delgado, Alexander DeLorio, Amanda Dew, Anthony DiFederico, Logan Dressel, Stefanie Feher, Brian Felag, Stephanie Ferrara, Emily Genova, Keyshon Giles, Lucas Greifzu, Deyrdre Hereford, Allyson Hyatt, Jack Iaffaldano, Samuel Johnson, Noah Karas, Braden Konareski, Katelyn Konareski, Jordyn Konlian, Kyle Kosh, Claire Krushinsky, Justin Lazar, Ashley Leparik, John Lippard, Jennifer Liu, Mark Lombardi, Alyssa Mathieson, Rachel Mckay, Fillipe Mourao, Ash-lee Mugford, Stephanie-Jo Mugford, Pardhip Nair, Jacob Nastasia, Sam Osano, Craig Petruccelli, Dylan Pierce, Luke Pleimann, Isabella Renz, Rani Roderick, Ashley Shaw, Joseph Soto, Tanner Swanson, Isabella Torres, Molly Trapletti, Greta Valvo, Maximilian Warner.

Grade 11 — Michael Becker, Kevin Bretthauer, Brandon Burris, Brian Burris, Hailey Cupole, Alyssa DeNomme, Daniel Dormez, Jacob Downs, Vincent Eairheart, Felicia Fanning, Josel-Marco Galendez, Meghan Gorman, Jillian Hall, Jiries Hanania, Nicole Jalaf, Daisy Kelly, Bridget Kinross, Abigail Lonergan, Michael Loschiavo, Amanda Mainieri, Daniel Majkut, Adam Mandolfo, Nia Mayo, Rune McCallum, Michael Merritt, Jean-Luc Montaudy, Emily Morey, Amelia Mower, Eryn Mower, Sabrina Murray, Thomas Nelson, Timothy Padilla, Jay Rajani, Megan Ruzbarsky, Kylee Troy, Ryan Tyimok, Ariana Urena, Angelina Wargo.

Grade 12 — Mehmet Balik, Ryan Bedell, Abigail Bernstein, Andrea Biroli, Armani Carrillo, William Contaxis, Yash Deshmukh, Jasmine Enriquez, Melissa Flanagan, Samantha Franzman, Sheldon Gargano, Marissa Gonzales, Ozni Gonzalez, Daisy Green, Patrick Hall, Margot Hill, Cali Jolley, Jillian McElligott, Chasity Morales, Ronan O’Reilly, Dominick Pacelli, Emily Perez, Sana Rana, Aisaiah Rodriguez, Ashley Russell, Ethan Saley, Amira Samih, Zachary Smith, Jared Steiner, Samantha Stellato, Colin White, Jakob Yakubik.