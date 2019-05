Girls tennis: Platt Tech Panthers drop out of league match

Platt Tech stepped out of conference on Thursday and lost a 6-1 decision to East Haven.

Te’Ajai Hall and Kim Chiroy won their No. 1 doubles match for coach Jill Baronowski’s Panthers (4-14, 4-4 in conference).

At No. 4 singles, Brianna Aguilar lost on a tiebreaker.

Singles: Jenna Pane (EH) def Juliana Pinto 6-1, 6-2, Jade Roberts (EH) def Crystal Jacome 6-0, 6-3, Mikayla Raffone (EH) def Jessica Goodwin 6-0, 6-0, Doreen Alberno (EH) def Brianna Aguilar 6-7, 6-2, tiebreaker 10-4.

Doubles: Te’Ajai Hall/ Kim Chiroy (PT) def Kayla Vernon/Riya Patel 6-1, 6-4, Emma Luden/Linnette Gonzalez (EH) def Ayline Irigoyen/Gabby Williamson 4-6, 6-0, 6-1, Brianna Green/Siya Patel (EH) def Siany Mora/Alexaly Velasquez 6-1, 6-0.