Boys lacrosse: Masuk defeats Foran

MILFORD — Foran fell behind in the second quarter, played Masuk High even after intermission, but dropped a 12-8 decision to the Panthers on Saturday.

Coach Brian Adkins’ Lions are 7-7. Masuk improved to 11-4.

MASUK 12, FORAN 8

Masuk 2 5 2 3 – 12

Foran 2 1 2 3 – 8

M – Evan LaGuardia 3 G 3 A, Quinn Braddick 3 G, John Zuk 2 G 1 A, Ben Wokanovicz 1 G 1 A, John Bennett 1 G, Garret Lazor 1G, Ryan Saccu 1 G

F – Teddy Mauro 2 G, Max Tavitian 2 G, Andrew Janik 1 G 1 A, Ethan McVoy 1 G 1 A, Matt Davidson 1 G, Logan Zahariades 1 G, Brendan May 1 A

Saves: Masuk Chris Tillinson 15; Foran Simon Collette 7

Shots: Masuk 28; Foran 32