Foran High lists third marking period honors

(2019) The following students were named to the third marking period honor roll at Foran High School.

High Honors

Grade 9

Penelope Aubin, Melissa Connelly, Ayse Demir, Quincy Ercanbrack, Lynelle Fernandez, Connor Funk, David Gaetano, Arezoo Ghazagh, Kaylee Granfield, Katharine Harrison, Alexandria Hart, Nathanael Huebner, Srisaiveda Lakkamraju, Delaney Mayville, Megan McTigue, Katrina Mosquera-Maykovych, Anna Paul, Emilia Russell, Abby Sanwald, Brygid Sawitsky, April Smith, Grace Tavitian, Rylee Tondora, Peyton Wedemeyer, Mia Williams, Julianne Yasona.

Grade 10

Kaitlyn Adkins, Benjamin Carlson, Shea Carroll, Kathleen Chang, Iris Chen, Mia Creane, Emma Davies, Jessie D’Avignon, Devin DeMarco, Brett Dumais, Kayleigh Hackett, Eric Haig, Robin Jans, Henry Leonard, Isabel Morales, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Kaylee Phung, Amanda Queiroz, Makenna Rozzi, Mary Weissauer, Abigail Woodward, Mary Wydan.

Grade 11

Brianna Aguilar, Emma Bell, Lucas Burgard, Anthony Capua, Chanel Darden, Amy Eidelman, Leigha Howland, Anna Jani, Andre Jin, Trevanna Kandrach, Anthony Ljuljdjurovic, Maxine Lynch, Corina Massey, Anna Melton, Jacqueline Roberts.

Grade 12

Ryan DeMarco, Jessica Foss, Sarah Galaburri, Alexandra Laudun, Abigail Licata, Tessa Malesky, Lucia Mikan, Abigail Richards, Alexis Roma, Jaelyn Roth, Dean Vogel, Adam Yang.

First Honors

Grade 9

Yara Alharbali, Lauren Ardolino, Sean Ayoub, Jason Barile, Owen Bell, Maguire Casey, Aidan Clarke, Sara Connelly, Caitlin Cook, Joshua Cummings, Aidan Davis, Trey Deitelbaum, Charles Diamantis, Jake Duggan, Marissa Dumais, Emma Fiorillo, Stephanie Galaburri, Anthony Giordano, Aidan Glass, Ivy Glidden, Tuana Gonul, Dylan Haig, Justin Hanelt, Barry Held, Joseph Honcz, Ashley Hoydilla, Bridget Kiernan, Jonathan Lahav, Mia Loewenberg, Delsie Lopez, Elliot Lyons, Georgia Malesky, Tori Matula, Owen McCabe, Isabella Mema, Courtney Musante, Kathleen Ourfalian, Celidgh Pikul, Kyle Pokornowski, Jesse Rembert, Elizabeth Schumann, Nicole Simon, Ronan Smith, Ava Steigbigel, Morgan Viesselman, Austin Weiss, Casey Wiederhold, Brian Wilcox, Brayden Young.

Grade 10

Paige Carlson, Nathan Chen, Daniya Chopra, Jenna Cichowski, Kensye Cocchia, Lily Cummings-Danehy, Kaitlyn Dalby, Madison DeBiase, Aidan Deschaine, Elizabeth Dong, Ethan Edmondson, Catherine Giuntoli, Jillian Goldbeck, Cole Heitmann, Kevin Huang, Emily Jankura, Emma Jerue, Noelle Joobeur, Amanda Kenney, Wahaab Khan, Thomas Kummer, Misai Lam, Tori Lanese, Luca Marinelli, Ryan Marren, Michael Maurice, Soledad Meade, Tori Miller, Han Nguyen, Chloe Oliver, Lydia O’Malley, Olivia Ortiz, Mark Paine, Skylar Porter, Aliya Prosser, Joshua Riznyk, Benjamin Rothchild, Haley Ruane, Colin Saldaris, Isabella Salvador, Brittany Soriano, Ria Srivastava, Shayleen Trinidad, Shayna Turner.

Grade 11

Vaishnavi Bulusu, Emma Champagne, Malcolm Chavez, Marguerite Collette, Bridget Collins, Alexander Conte, Casey Coon, Daniel Cronin, Ciara DeMott, Deanna Dempsey, Kathryn Dennis, David Dong, Dylan Fernandez, Pauline Fernandez, Jason Giambra, Tyler Griffin, Jonathan Huebner, Ryan Jordan, Kayla Jurzyk, Matthew Kiernan, Jennifer Kirk, Grace Lavallee, Jordan Macdonald, Madison Marcy, Matthew Martin, Pedro Mata, Brendan May, Isabella McPadden, Isabel Messore, Ariana Montero, Lauren Nieman, Nicole North, Caden Ondek, Clea O’Neil, Gavin Paul, William Phelan, Isabella Pietrosanti, Hannah Pokornowski, Sara Portoff, Zoe Pringle, Renee Robles, Jessica Sanders, Emin Sarabsky, John Shannon, Lily Smith, Logan Stafford, Samantha Sutton, Isabelle Thrun, Victoria Tran, Mia Tunucci, Nia Vereen, Shania Vijay, Macy Vital, Mirza Wahida, Jacob Willey.

Grade 12

Camille Averna, Rijad Brkic, Lia Burrows, Hannah Conrad, Emma Cote, Delia Eisenman, Sky Farrace, Addison Foley, Meredith Fucci, Kaliegh Garris, Michael Giordano, Ava Haig, Brooke Haney, Jonathan Hannon, Kayley Henderson, Natalie Hubler, Alexis Jennings, Konstantinos Karipidis, Lilah Khan, Hailey LaForte, Max Leavitt, Cecelia Lickteig, Yasmina Lingane, Nestor Lopez, Abigail Lucas, Emma Lucas, Sophie Lucas, Britney Lynch, Emily Mager, Carley Malota, Jeunne Mariano, Sydney Marion, Michael Melillo, Ryan Money, Jillian Montano, Allie Moore, Wendylicent Moret-Roman, Rewas Muhajir, Gabriella Muoio, Huyen Nguyen, Ana O’Connor, Damien O’Connor, Samantha O’Neill, Lilly Pavlick, Katelyn Regan, Christopher Ricci, Tyler Ruocco, Michael Savo, Connor Shallis, Andrea Sinchak, Kaylee Sostilio, Samuel Steigbigel, Kelly Strom, Shannon Thompson, Hannah Turner, Zachary Vinhais, Anja Voges, Mya Wheeler, Shannon Winters.

Second Honors

Grade 9

Makalei Bliss, Rylie Bryant, Gregory Cap, Jessica Chamberlain, Camden Charland, Simon Collette, Olivia Connelly, Sanaa Darden, Hanna Della Bitta-Falkowski, Haley Flynn, Paul Goncalves, Logan Griffin, Megan Griffin, Ashley Hammond, Maxwell Howland, Basit Iddriss, Laila Idone, Abigail Jordan, Angela Kapikian, Brandon Macdonald, Brian Massey, Amelia McGonigle, Sarah McNemar, Kevin Nguyen, Lia Ospina, Kaleigh Porcu, Jeremy Queiroz, Dean Ross, Skylar Rowe, Ashley Rua, Jacob Sanwald, Devin Scheck, Marc Semana, Madison Sheppard, Connor Stafford, Nina Torgerson, Bianca Torres, Kayden Turner, Luca Ubaldi, Cassidy Warakomski, Cadence Wise, Makenzie Wisniewski, Kyle Zarnoch, Brendan Ziegler.

Grade 10

Daniel Abate, Madison Babcock, Amaya Bernal, Isabel Blanco, Emily Brenes, Wesley Buzelle, Sarah Casey, Ava Ciambriello, Ben Cogan, James Dalby, Allie Domingue, Nico Esposito, Patrick Fallon, Griffin Foley, Benjamin Geier, Lauren Heenan, Melissa Heiter, Tyler Iacono, Samantha Lambert, Audrey Lane, Seraiah LaPorte, Jordan LaRocca, Asia Lewis, Emily McNulty, Ryan Morton, Sarah Moustafa, Kellan Neely, Krista Nichols, Katherine Parker, Ethan Pereira, Christian Piscitelli, Hallie Riggott, Jesse Rohleder, Aidan Schumann, Renzo Silva, Madison Sovary, Ashley Taylor, Brianna Verdejo, Cate Wrigley.

Grade 11

Abigail Aldrich, Jessica Anderson, Luke Ardolino, John Barile, Alexis Burwell, Richard Carino, Evelyn Cespedes, Kalyn Cocchia, Joseph D’Avignon, Anthony DiPietro, Isaiah Fazio, Trentel Fequiere, Leandra Fernandez, Caroline Galaburri, Matthew Gilebbi, Jessica Gluhanich, Natalie Goncalves, Benjamin Grunow, Trevor Hitchcock, Kelsey Jamieson, Andrew Janik, Matthew Kelleher, Jahangir Khan, Hannah Kupson, Gavin Lermayer, Sarah Lockwood, Mackenzie Maher, Haley Marshall, Isabela Meade, Jonfranco Menta, Julia Munn, Bashar Musallam, Timothy Nicolia, Jacob Ochman, Rebecca Palermo, Katara Paquet, Sean Park, Dana Parrott, Samuel Poffenberger, Nicholas Porrello, Max Queiroz, Patrick Rescsanski, Gary Safferstein, Madison SantaBarbara, Daniel Silva, David Torgerson, Ryan Torres, Austin Vance, Nya Vereen, Kwadir Vesprey-Walker, Evan White, Michael Young.

Grade 12

Tiana Albuquerque, Luke Alfano, Evan Broderick, Patrick Brogan, Graham Chen, Isabelle Connelly, Ariana Cotto, Margaret Cummings, Kathryn Della Bitta-Falkowski, Kenneth DeMaio, Marco DeRosa, Reilly Deschaine, Sydney DiStefano, Nathan Foley, Gabrielle Foster, Cameron Ganter, Noah Gerstein, Anthony Giannattasio, Leyla Gon, Ryan Gosselin, Michelle Heiter, Grace Hiza, Alyssa Holden, Samantha Inthapanhya, Ben Kissinger, Claire Koppy, Tiffani Lara, Jacquelynne LeBlanc, Eric Levesque, Sydney Maher, Mark McGeehan, Thomas Meireles, Joseph Mendillo, Courtney Olenski, Juan Perez, Richard Piscitelli, Kevin Pokornowski, Kevin Preneta, Makenna Prete, Chase Pringle, Richard Prosser, John Reno, Claudia Ross, John Rossetti, Mackenzie Saad, Amanda Schuld, Meghan Stokes, Regan Taylor, Eric Texidor, Caleb Tondora, Julia Treichel, Lucas Tuozzola, Stephen Urquia, Joshua Veillard, Brooke Wedemeyer, Emily Westphal, Scott Wright, Erynn Zak.