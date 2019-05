Girls tennis: Platt Tech defeats Norwich Tech, 4-3

The Panthers defeated Norwich Tech, 4-3, in Thursday.

Coach Jill Baronowski’s team is now 4-8 overall and 4-2 in conference.

Singles: Juliana Pinto (Platt) def Kelsey Williams 8-1, Crystal Jacome (Platt) def Ashley Czech 8-5, Julia Phillips def Charlize Corriette (Platt) 8-0, Te’Ajai Hall (Platt) def Lily Armstrong 8-1, Jada Williams def Ayline Irigoyen (Platt) 8-3.

Doubles: Taelor Rose/Jessica Goodwin (Platt) def Lydia Santiago/Marissa Madera 8-6, Olivia Lopez/Shakoya Rainsford (Platt) def Briana Aguilar/Gabby Williamson 8-4.