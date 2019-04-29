St. Mary School announces second marking period honor roll

The following students were named to the second marking period honor roll at St. Mary School.
High honors
Grade 8 — Shannon Crandley, Jensen Cretella, Chevintha Edirisinghe, Katie Nguyen, Guadalupe Shields.
Grade 7 — Molly Ciuci, Danielle D’Avignon, Christopher Harry, Alexi Paranal, Maya Pinto, Gabriela Santiago, Tim Swanson, Will Swanson, Atiana Tandon.
Grade 6 — Lily Baird, Madelyn Baranowsky, Audrey Voges.
Honors
Grade 8 — Grace Baird, Roger Coleman, Brian Connolly, John Damato, Luke Dana, Megan Dzialo, William Ehlers, Lauren Lavin, Abigail Lawrie, Annabelle Logiodice, Ashley Mainolfi, John Paul Paiva, Matthew Piechota, Aidan Quirk, Evelina Rini, Alexa Socquet, Jacob Sogueco, Ava Unger, Lauren Vitti, Lucas Voges.
Grade 7 — Joshua Aspden, Andrew Benjamin, Chase Bryant, Christopher DeProfio, Aida Ehlers, Griffin Fisher, Chloe Franke, John Gerrity, Fayrose Hussain, Daniel Kron, Taylor LaFountain, Max Lula, Derek Rainey, Michael Roney, Matthew Savo, Abigail Savoie, Peter Swanson, Andrew Tkacs, Margaret Wetmore, Leni Wisniewski, Amanda Zurolo.
Grade 6 — Ava Bottino, Faith Doyle, Jackson Doyle, Isabella Eyler, Gabriella Grande, Diego Holtorff, Sebastian Kohncke, Jackson LaVecchia, Jack McInnis, Aubrie Nichols, Tyler Nicholenko, Caden Piselli, Kaleigh Richards, Mackenzie Richards, Tatum Santos, Megan Vella, Madelyn Wolfe, Bohdan Zazula-Collins, Alyssa Zinker.