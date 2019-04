Girls tennis: Platt Tech Panthers top Grasso Tech

Platt Tech defeated Grasso Tech, 6-1, on Wednesday.

Jill Baronowski’s Panthers are now 2-6 overall and 2-2 in the CTC.

Singles: Juliana Pinto (PT) def Violet Abad 8-0, Hannah Vandervander (GT) def Crystal Jacome 8-3, Kim Chiroy (PT) def Maria Pedraza 8-2, Te’Ajai Hall (PT) def Dinorah Cruz 8-1, Ayline Irigoyn (PT) def Amy Fabiola 8-2.

Doubles: Taelor Rose/Jessica Goodwin (PT) def Violet Abad/Maria Pedraza 8-6, Briana Aguilar/Gabby Williamson (PT) def Nakari Johnson/Keisha Rodriguez 8-0.