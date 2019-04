Boys track and field: Foran sweeps tri-meet

Foran High posted wins over West Haven and Platt Tech on Thursday.

4×800 Relay: West Haven 9:14- Vilanueva, Vendrella, Seldanmeal, Webber ; 4×100 Relay: Foran 49.3- Fernandez, Park, Vance, Scott-Purdy; 110 High Hurdles: Vendrella (WH) 18.4; 100: Scott-Purdy (F) 11.9; 1600: Villanueva (WH) 5:04; 400: Scott-Purdy (F) 54.2 ; 300 IH: Vendrella (WH) 45.9; 800: Poffenberger (F) 2:21; High Jump: Tondora (F) 5’8; 200: Fernandez (F) 26.0 ; 3200: Villanueva (WH) 10:42; 4×4 Relay: West Haven 4:01- Villanueva, Aldridh, Vandrella, Pacheco ; Triple Jump: Cepin (WH) 34.4; Javelin: Veillard (F) 113’2; Long Jump: Veillard (F) 17.2; Pole Vault: Dumais (F) 8’6; Shot Put: Torgerson (F) 36’11; Discus: Rescanski (F) 89’8.

Records: Foran 4-4; West Haven 2-7