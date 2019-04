Lauralton Lall defeated Platt Tech, 7-0, at the Leroy Doolittle Courts at Eisenhower Park on Wednesday.

Singles

Skylar Korman def Juliana Pinot 8-1, Claudia Robinson def Crystral Jacome 8-0, Chelsea Larke def Te’Ajai Hall 8-1, Isabella Baghdady def Ayline Irigoyen 8-0, Claire Veith def Briana Aguilar 8-1.

Doubles

Missy Caiola/Audrey Ulrich def Taelor Rose/Ayline Irigoyn 8-0, Lauren Dowling/Olivia Golden def Briana Aguilar/Gabby Williamson 8-0.