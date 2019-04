Girls tennis: Platt Tech Panthers fall to CTC rival

MERIDEN — Platt Tech lost a 5-2 decision to Wilcox Tech in an CTC match on Tuesday.

Singles

Julia Pinto (PT) def Karen Saguay 8-1, Zonviaye Walker def Crystal Jacome (PT) 8-6, Kim Chiroy (PT) def Kim Anjoyna 8-5, Shimaa Zhar (W) def Te’Ajai Hall 9-7, Xochilt Rangel (W) def Ayline Irigoyn 8-2.

Doubles

Melani Medina/Luis Avila (W) def Taelor Rose/Charlize Corriette 8-3, Rosalinda Hernandez/Melissa Hernandez (W) def Briana Aguilar/Gabby Williamson 8-3

Records: Wilcox 1-4; Platt Tech 1-3