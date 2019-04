Foran High defeated Platt Tech, 7-0, at the Leroy Doolittle Courts at Eisenhower Park on Monday

Singles: Grace Hiza def Juliana Pinto 8-1, Kyra Johnson def Crystal Jacome 8-0, Eleanor Noyes def Te’ Ajai Hall 8-1, Sarah Lockwood def Ayline Irigoyn 8-0, Veda Lakkamrajv def Kim Chiroy 8-4.

Doubles: Alyssa Hills/Tori Lanese def Taelor Rose/Charlize Corriette 8-1, Kaitlyn Dalby/Devyn Weed def Brianna Aguilar/Gabby Williamson 8-4.

Records: Foran 3-1; Platt Tech 1-2.