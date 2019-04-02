Girls tennis: Jonathan Law defeats Branford

Jonathan Law defeated Branford, 5-2, in girls’ tennis on Tuesday.
Coach Christopher Kulenych’s Lady Lawmen swept singles play to improve to 1-1.
Singles: Lucia Pino (L) def. Samantha Valardi 6-0, 6-0; Monica Pydipati (L) def. Gianna Benni 6-0, 6-0; Jenna Bagdasarian (L) def. Sara Giardi 6-0, 6-0; Bridget Sanchez (L) def. Nuala Paudyal 7-6 (9-7), 6-2.
Doubles: Shae LePre/Alayna Boileau (B) def. Diya Daruka/Nihitha Kothapalli 6-2, 6-1; Sarah Berdon/Ellie Bartlett (B) def. Amelia Mower/Jenna Stash 6-2, 5-7, 6-3; Brynn Costello/Meghan Loftus (L) def. Jessica King/Juliana Torello 4-6, 6-0, 6-1.
Facebook Comments