West Shore Middle School announces second trimester honor roll

The following students were named to the second trimester honor roll at West Shore Middle School.
Honors with distinction
Grade 8 — Emma Acri, Ella Altieri, Tyler Bassett, Antoinette Bravo, Benjamin Britto, Ryan Bull, Olivia Coddington, Annalysa Ellis, Danielle Freitas, Matthew Galligan, Siddharth Gautham, Alyssa Greggis, Matthew Hagerty, Skylar Johnson, Hanna Keating, Christopher Lambiase, Marisa Laviano, Truman Martin, Miranda Meyer, Kaitlyn Miner, Rishabh Nair, Ethan Ott, Angela Plotkin, Eira Rodriguez, Elizabeth Roos, Maya Rosado, Charles Rubin, Elizabeth Ryan, Angelica Sanders, Ebby Prince Sankar, Lia Schulte, Quinn Sclafani, Jack Sellman, Tyler Shea, Debora Silva, Matthew Simon, Jacob Swenning, Ryan Treat, Elizabeth Westergard, Joshua Yazdzik.
Grade 7 — Dzifa Agyei, Arshaq Ahmed, Huda Ahmed, Alexander Aliberti, Amber Augustine, Sarah Bagdasarian, Misbah Bhutta, Alexander Bludevich, Alexis Borecki, Ashley Borecki, Jessica Brocksom, Emily Buchino, James Cavallo, Jayden Champ, Jayson Champ, Henilkumar Daslaniya, Mia Delgado, Kasey Dixon, Thomas Fawcett, Hannah Fyfe, Nathan Galicinao, Isabella Gecaj, Sabela Gildea-Manso, Kaitlyn Goldberg, Gemard Guery, Chloe Haasch, Grace Hess, Aidan Hope, Olivia Hudak, Layne Jackson, Sumukhi Koniki, Emily Krauss, Abigail Liscinsky, Sulaiman Millington, Natalie Murphy, Kayla Nastasia, Matthew Nolan, Rhyza Marnielle Reyes, Faith Santiago, Bailey Seaberg, Kiley Sherman, Caden Simpson, Bradley Swift, Jonathan Uruchida, Vincent Vocal, Elliana Welby.
Grade 6 — Jakub Borowski, Aubrey Buglione, Elizabeth Carlson, Ryan Chay, Ellie Coddington, Anthony Dente, Jon Elcid Dimaya, Dalton Evans, Kelsea Flanagan, Ashley Folloni, Madison Frimpter, Ivan Galicinao, Hailey Garcia, Lucan Hasankolli, Lila Hoxie, Emily Hurd, Carol Jiang, Justin Kota, Brianna Madelung, Keira McKeand, Dean O’Donnell, Adrianna Piccirillo, Olivia Pisacane, Abigail Rochniak, Kaitlyn Smith, Quinn Willett, Connor Woods.
High honors
Grade 8 — Giuliana Aguilar, Christian Andriolas, Olivia Augustine, Michaela Bergami, Demiana Boutros, James Carney, Ashley Coretti, Robert Dabrowski, Tyler daSilva, Caroline Doyle, Connor Dudley, Amber Grunow, Jovanni Hernandez, Abdul Khan, Kalli Kinsman, Ava Korkmaz, Benjamin Lefevre, Lucas Martinez, Sarah McKay, Destinee Mercer, Anna Nash, Emily Nobles, Het Patel, Kayden Prevost, Andrea Rapoza, Sergio Rodrigues, Samantha Rzepko, Nicolina Salanto, Laura Sansur, Melissa Santos.
Grade 7 — Alastaire Balin, Saharsh Bhatia, Nicholas Coleman, Gavin Falcigno, Dylan Fedorchak, Michael Finney, Cooper Fitzgerald, Madison Gonzalez, Aiden Hanks, Kaylee Hannon, Ashley Hereford, Hunter Hoxie, Michael Hurd, Shaun Johnson, Stephanie Lickteig, Laura Lopez Valencia, Danielle Mainieri, Lilliany Mendez, Patrick Paules-Harrold, Christopher Rickard, Hailey Russo, Talia Salanto, Aaron Silva, Lissette Soto, Zachary Sulkis, Annalaxmi Sutram, Camilla Tapia, Sonal Tiwari, Andrew Velasquez, Serina Woolsey.
Grade 6 — Brenda Abrantes, Madyson Bull, Benjamin Justine Cantorne, Linda Chen, Basel Chwiki, Emilio Contreras, Taylor Coretti, Isaac Cruz, Ian David, Joseph DiGioia, Hannah Engel, Elyssa Gill, Brayden Hancock, Gabriella Hyatt, Chloe Konareski, Riley Lapham, Sofia Larrivee, Lillian Mangan, Logan McCorkle, Natalia Michnik, Michael Montes, Caitlyn Murphy, Ryan Nastasia, Philip Pacelli, Diya Patel, Nolan Price, Madison Rascati, Giunie Rene, Jordan Rivera, Alexa Rosati, William Smith, Sage Sonsini, Haley Speed, Shea Staunton, Nicholas Stevens, Noemi Szolnay, Cameron Upchurch, Ariella Valentine.
Honors
Grade 8 — Jake Ackley, Hayden Ashcroft, Ignac Bene, Hamza Bhutta, Katie Booth, Kayla Canale, Damien Carlson, Derek Cascone-Kirkland, Tomiko Case, Ravi Raj Cherukuri, Kaitlyn Florio, Lily Forster, Hailley Crystal Garcia, Brenda Grunow, Hayden Hart, Paige Jolley, Sabrina Lawless, Celeste Mistral, Maggie Price, Deven Rivera, Carolina Silva, Avery Tinnes.
Grade 7 — Jaden Archuleta, Joseph Bossie, Maxwell Campbell, Ava Corriette, Kendall Crosdale, Tyler Fonck, Lillian Greenwood, Mariah Groves, Lana Hanania, Carlee Hoekenga, Nadya Kazachkova, Mark Kohlenberg, Grace Lomax, Tanner Matchett, Aiden McKernan, Dylan Morrissey, Alicia Mullenix, Ener Neto-Vicenca, Allen Niper, Callie Ortiz, Antonio Salati, Ayden Sanchez, Anna Sicotte, Morgan Somohano, Matthew Spector, Marissa Wargo.
Grade 6 — Sophia Abbaspour, Alexis Archuleta, Ryan Bacon, Mert Balik, Lucas Brotherton, Arianna Cabrera, Kasey Cadden, Jaxon Chanka, Kyle Coretti, Katherine Cregan, Daniel Cruz, Tucker Donegan, Eryn Farrell, Brady Flechtner, Christian Galligan, Peter Gill, Rubi Granados, Avery Granger, Reagan Granger, Charlotte Hanks, Reilly Hungerford, Erin Jones, Sydney Kirby, Sophia Martin, Emilie McKenna, Ryan Medvegy, Cesar Mendez, Lily Messer, Nathan Pacelli, Matthew Rizzo, Kyleigh Sand, Ella Simoneau, Mya Vaclavik, Joshua Valentine, Natalia Washington, Emilia Wilson.