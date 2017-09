Cross country: Jonathan Law harriers in SCC meet

The Jonathan Law cross country teams took on Guilford, Branford and host Wilbur Cross at the 3.1 mile course at College Woods Park in New Haven on Tuesday.

Girls results:

(G) J. Guerra, 20:53; 2. (G) M. Bloss, 20:54; 3. (WC) G. Adolphe, 21:22; 4. (G) G.. Siciliano, 22:15; 5. (G) A. Sattler, 22:17; 6. (G) E. Weisler, 22:36; 7. (G) E. Bonz, 22:37; 8. (G) C. Keanna, 22:52; 9. (L) Dennigan, 22:57; 10. (WC) E. Eden, 23:13

Boys results: