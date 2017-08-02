East Shore Middle School honor roll

(2017) The following students were named to the honor roll for the third trimester at East Shore Middle School
Honors with Distinction
Grade 8
Benjamin Carlson, Emma Davies, Brett Dumais, Thomas Kummer, Skylar North, Kaylee Phung, Amanda Queiroz, Jaime Visocchi, Abigail Woodward, Kaitlyn Adkins, Paige Carlson, Daniya Chopra, Lily Cummings-Danehy, Makenna Rozzi,
Ashley Taylor, Mary Grace Weissauer, Jessie D’Avignon, Elizabeth Dong, Emily Jankura, Amanda Kenney, Mary Wydan, Anthony Correia, Kaitlyn Dalby, Eric Haig, Emma Jerue, Emily McNulty, Maegan Alderman, Han Nguyen
Grade 7
Lauren Ardolino, Charles Diamantis, Melissa Connelly, Barry Held, Joseph Honcz, Tori Matula, Kyle Pokornowski, April Smith, Peyton Wedemeyer, Mia Williams, Sara Connelly, Anna Paul, Abby Sanwald, Sean Ayoub, Blaze Cook, Marissa Dumais, David Gaetano, Ivy Glidden, Ashley Hoydilla, Delaney Mayville, Cassidy Warakomski, Jay Yang, Julianne Yasona, Jessica Amaral, Hanna Della Bitta-Falkowski, Tuana Gonul, Megan Griffin, Justin Hanelt, Mia Loewenberg, Delsie Lopez, Alexandra Murawski, Ava Steigbigel, Grace Tavitian, Maguire Casey, Jessica Chamberlain, Antonios Karipidis, Jonathan Lahav, Christopher Ruano, Emilia Russell, Ayse Demir, Arezoo Ghazagh, Katharine Harrison, Srisaiveda Lakkamraju, Brian Massey, Kathleen Ourfalian, Skylar Rowe, Daniel Ruano, Ramsey Scott, Elizabeth Walsh
Grade 6
Julia Deicicchi, Ava Lam, Alexa Malerba, Cynthia Pan, Teresa Shugrue, Braden Tarczali, Cristian Boutote, Azam Hostetler, Mallory Janik, Shea Mahon, Charlotte Masi, Nakira Rembert, Annabel Wardman, Violet Wilson, Jack D’Avignon, Jamie D’Avignon, Kaitlin Dobkowski, Madeline Elmo, Justin Gentallan, Eva Hofmeister, Kylee Payne, Fernando Queiroz, Ava Scholl, James Allen, Colleen Ardolino, Joseph Cichowski, Luke Cruz, Reese Jasminski, Jenna Johnson, Samantha Lavallee, Vivian Marcello, Connor Nieman, Hannah Salsbury, Christopher Adkins, Zoe Fallon, Jordan Hines, Rylie Keller, Shannon Kiley, Lauren Roth, Nathaniel Seluga, Ethan Domingue, Madison Doyle, Leah Hitchcock, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Gwendolyn Rodriguez, Gabriella Testani, Noreen Zaman, Kaitlyn Beaupre, Kevin Chen, Anna Harris, Keith Pokornowski, Arda Turan, Carolina Burcio, Fiona Ciambriello, Taylar Gottsegen, Nicole Hale, Emma Jani, Sabrina Kenney, Maria Korman, Kathryn Nichols, Emma-Jo Smith, Isabella Speringo, Gabrielle Ward, Hediyeh Ghazagh, Ryan Zolty
High Honors
Grade 8
Maximos Saxer, Soledad Meade, Lydia O’Malley, Kevin Huang, Jacob Visocchi, Iris Chen, Cole Heitmann, Rohan Mistry, Ria Srivastava, Shayna Turner, Joshua Bernardo, Wesley Buzelle, Melody Christopher, James Dalby, Lauren Heenan, Gabriel Mainville, Nico Clayton, Kensye Cocchia, Olivia Corbett, Patrick Hough, Kailey Howell, Colin Saldaris, Henry Leonard, Emma Sirico, Jaqueline Sullivan, Bryan Thompson
Grade 7
Madeline Sutton, Layla Carlberg, Bridget Kiernan, Jacob Sanwald, KyleSullivan, Morgan Viesselman, Aidan Glass, Dylan Haig, Dante Maietto,
Courtney Musante, James Cioppa, Georgia Malesky, Celidgh Pikul, Casey Wiederhold, Olivia Connelly, Mia Lauture, Ronan Smith, Makenzie Wisniewski, Dean Ross, Nina Torgerson, Vanessa Torre, Brendan Ziegler, Haley Flynn, Paul Goncalves, William Heitmann, Amanda Pompa, Jesse Rembert
Grade 6
Emma Hydeck, Leonard Prue IV, Dominic Rusu, Allison Scicchitano, Rowan Soracco, Andrew Thompson, Sophia Ayoub, Luciana Cappello, Arianna Fennell, Reese Filanowski, Aidan Grant, Jack Pietrosanti, Zachary Trevethan, Gerold Gutierrez, Madison Fuller, Chloe Nittoly, Brett Rohleder, Hannah Wainman, Ava Coyle, Holden Rozzi, Skylar Troiano, Shaun Turner, Conlan Deschaine, Noah Held, Alana Sanzari
Honors
Grade 8
Olivia Ortiz, Jillian Goldbeck, Riana-Lynn Klisus, Ryan Marren, Thomas Treichel, Kaya Vital, Madison DeBiase, Aidan Deschaine, Jack DiCicco, Feyzanur Efe, Patrick Fallon, Patrick Griffin, Audrey Lane, Christian Piscitelli, Hallie Riggott, Tatyanna Bun, Jenna Cichowski, Nicole Jones, Jesse Rohleder, Anna Byers, Annabelle Farrell, Luca Marinelli, Austin Murphy, Andrew Rozzi, Daniel Abate, Sarah Casey, Krista Nichols, Grace Bennett, Benjamin Geier, Melissa Heiter, Jordan LaRocca, Michael Maurice, Brittany Soriano, Haley Ruane, Sara Simone
Grade 7
Krishan Tingling, Lyric Christopher, Skylar Gallagher, Jeremy Queiroz, Patrick Mata, Emily Andrews, Logan Griffin, Angela Kapikian, William Auscavitch, Gregory Cap, Simon Collette, Jack Godek, Kaylah Sommervil, Ava Candido, Tatyana Cartagena, Dalton Lane
Grade 6
Gavin Marchesseault, Jolita Sanchez Garcia, Kyle Walker, Joseph Gaetano, Griffin Lucy, Rowan Curley, Nicki Mainville, Evan Schoendorf, Riley Smith, Logan Bernier, Brendan Fallon, Riley Jordan, Nathan Joye, Ariel Phantharangsy, Dalraj Singh, James Cobain, Ethan Gerstein, Olivia Schaible, Skylar Chamberlain, Kevin Heard