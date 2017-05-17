Milford Mirror

Girls tennis: Lady Lawmen net 5-2 win over Lions

By Milford Mirror on May 17, 2017 in High School Sports, Sports Features · 0 Comments

Jonathan Law defeated Foran High, 5-2, in girls tennis on Wednesday.

Law is 11-8; Foran 10-6.

Singles: Grace Hiza (F) def. Victoria Contaxis 6-3, 6-1; Alex Iannotti (F) def. Monica Pydipati 6-1, 6-1; Clarissa Sawatzky (L) def. Sarah Lockwood 6-3, 7-6 (7-1); Maeve Rourke (L) def. Lily Stiffler 7-5, 6-4.

Doubles: Trisha Brady/Brianna Arnold (L) def. Taylor Patton/Izzy Connelly 6-2, 6-2; Deepika Senthilnathan/Meghana Jaladanki (L) def. Meghan Stokes/Julia Harrington 6-1, 6-1; Bridget Sanchez/Daniella Berg (L) def. Clea O’Neil/Vaishnavi Bulusu 6-2, 7-6 (7-4).

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