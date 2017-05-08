Milford Mirror

Girls tennis: Foran Lions win eighth match

By Milford Mirror on May 8, 2017 in High School Sports, Sports Features · 0 Comments

The Foran High girls tennis team improved to 8-4 with a 5-2 win over Branford on Monday.

Singles: Grace Hiza (F) def. Lauren Elmasry 1-6, 6-1, 6-4; Alex Iannotti (F) def. Jen Hwang 6-0, 6-4; Sarah Lockwood (F) def. Ellie Bartlett 6-0, 6-3; Becca Carey (F) def. Julianna Pegnataro 6-1, 6-4.

Doubles: Keeley LePre-Tory Rudden (B) def. Lily Stiffler-Taylor Patton 8-6; Carol Frye-Jamie Fappianos (B) def. Izzy Connelly-Natalie Hubler 10-8; Julia Harrington-Clea O’Neil (F) def. Libby Keyes-Amanda Gage 8-6.

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