Foran High School names honor roll students for third quarter

The following Foran High School students were named to the honor roll for the third marking period.
High Honors
Grade 9
Brianna Aguilar, Emma Bell, Vaishnavi Bulusu, Marguerite Collette, Kelsey Cugini, Amy Eidelman, Natalie Goncalves, Leigha Howland, Jonathan Huebner, Jack Jezierny, Andre Jin, Trevanna Kandrach, Anthony Ljuljdjurovic, Sarah Lockwood, Maxine Lynch, Jordan Macdonald, Corina Massey, Isabella McPadden, Anna Melton, Ariana Montero, Nicole North, Gavin Paul, Hannah Pokornowski, Max Queiroz, Mirza Wahida
Grade 10
Ryan DeMarco, Megan Flanagan, Jessica Foss, Brooke Haney, Natalie Hubler, Cecelia Lickteig, Olivia Loo, Sophie Lucas, Britney Lynch, Mattigan Lynch, Tessa Malesky, Makenna Prete, Abigail Richards, Tyler Snyder, Kelly Strom, Hannah Turner, Dean Vogel
Grade 11
Brooke Carlson, Bonnie Chin, Ava Corsi, Geroan DeGuzman, Alyssa Deptulski, Louise Fernandez, Julia Harrington, Abigail Huebner, Katherine Kiernan, Julia Kopstein, Ryan Luth, Paul Pierelli, Kulnoor Saini, Gabrielle Tunucci, Ryan Vance
Grade 12
Jessie Coleman, Kayla Coppola, Jonathan Elmer, Gino Esposito, Sarah Fitzgerald, Elizabeth Galaburri, Francesca Giannattasio, Ryan Griffin, Zinnia Hall, Samantha Hoyt, Kaylee Jamieson, Genevieve Jaser, Kevin Kwalek, Kristina Lazdauskas, Michael Leson, John Lickteig, Sydney Messey, Viktoria Notholt, Morgan Pastir, Hannah Pouliot, Kimberly Simko, Sydney Taylor, Isabella Teixeira
First Honors
Grade 9
Abigail Aldrich, Jaden Bonfietti-Csvihinka, Lucas Burgard, Anthony Capua, Emma Champagne, Malcolm Chavez, Bridget Collins, Alexander Conte, Casey Coon, Daniel Cronin, Chanel Darden, Ciara DeMott, Kathryn Dennis, Anthony DiPietro, Dylan Fernandez, Leandra Fernandez, Pauline Fernandez, Jason Giambra, Tyler Griffin, Benjamin Grunow, Anna Jani, Andrew Janik, Kayla Jurzyk, Jahangir Khan, Matthew Kiernan, Elizabeth Kim, Jenna King, Sadik Korkmaz, Anton Kot, Risha Kothari, Hannah Kupson, Joanna Kyek, Grace Lavallee, Gavin Lermayer, Nicole Manley, Haley Marshall, Pedro Mata, Theodore Mauro, Brendan May, Isabela Meade, Isabel Messore, Jason Olexovitch, Clea O’Neil, Kaylee Osborne, Isabella Pietrosanti, Sara Portoff, Zoe Pringle, Tonilynn Rees, Matthew Rothchild, Dewan Sadiyah, John Shannon, Lily Smith, Samantha Sutton, Isabelle Thrun, Roma Ubaldi, Austin Vance, Nia Vereen, Nya Vereen, Macy Vital, Bryant Wardman, Emily Wheaton, Jacob Willey
Grade 10
Mufit Aksoy, Luke Alfano, Evan Broderick, Lia Burrows, Emma Cote, Maggie Cummings, Marco DeRosa, Reilly Deschaine, Sydney DiStefano, Delia Eisenman, Addison Foley, Gabrielle Foster, Jenna French, Meredith Fucci, Cameron Ganter, Kaliegh Garris, Anthony Giannattasio, Michael Giordano, Grace Hiza, Samantha Inthapanhya, Konstantinos Karipidis, Nicholas Keller, Umer Khan, Ben Kissinger, McKinley Koehler, Hailey Laforte, Abigail Licata, Yasmina Lingane, Nestor Lopez, Abigail Lucas, Emily Mager, Sydney Maher, Jeunne Mariano, Russell Miller, Ryan Money, Gabriella Muoio, Damien O’Connor, Samantha O’Neill, Kevin Preneta, Chase Pringle, Richard Prosser, Christopher Ricci, Claudia Ross, Jaelyn Roth, Michael Ruocco, Kaylee Sostilio, Meghan Stokes, Maxwell Tavitian, Shannon Thompson, Ryan Tran, Taylor Troiano, Zachary Vinhais, Brooke Wedemeyer, Mya Wheeler, Adam Yang, Andrew Yanik, Ryan Zarnoch
Grade 11
David Alldredge, Khadija Ashfaq, Maxim Babadzhan, Ryan Bartone, Cassandra Bennett, Dylan Brelsford, Lindsey Brooks, Madeline Buckley, Hope Burrows, Hayley Byers, Chania Chaisson-Fortin, Kiersten Conner, Lauren Conner, Norman Cruz, Nolan DeMayo, Mikayla Duhaime, Meghan Dunn, Jacob Eckenrode, Shannon Flynn, Alexis Furst, Karen Garcia, Ronald Gaul, Tyler Geanacopoulos, Todd Gentley, Gina Gillespy, Alexis Hoey, Tracy Hoey, Jared Hubler, Jessica Intelisano, Sem Jans, Samantha Kliff, Sarah Kummer, Emily Kwalek, Brianna Laggis, Quinn Lofthouse, Emma Longley, John Lott, Allison May, Matteo Menta, Ryan Michelson, Alexandria Morales, Sean Morton, Naydu Nunno, Brandon Olah, Olivia Ouellette, Anthony Perna, Mikayla Perry, Addison Poffenberger, Nora Raccio, Michael Rees, Matthew Rodrigues, Jordan Rossini, Michael Sciancalepore, Michael Shannon, Heather Shea, Ethan Skuches, Brandon Soriano, Catie Stiffler, Erin Suech, Makano Takeuchi, Leah Teller, Christopher Thomas, Matthew Urquia, Patrick Willey, Jensen Wilson, Taylor Wisniewski, Lauren Yuliawan
Grade 12
Annika Benedetti, Gabrielle Benoit, Parker Callahan, Kylie Carino, Ashlinn Casey, Emily Casey, Molly Champagne, Kyle Cohen, Kalysta Contaras, Lance DiNatale, Nicole Eschweiler, Alyssa Fameli, Mark Fitzpatrick, Albert Franke, Nicole Gemignani, Ashley Giacobbe, Casey Glennon, Raquel Guimaraes, Cody Hennequin, William Higgins, Paul Homorodean, Brett Huber, Joshua Huebner, Austin Jennings, Allison Jezierny, Charles Joy, Alexander June, Maeve Kiley, Pierce Klein, Ava Kovlakas, Cassidy Kuba, Kelly Kuryla, Taylor Lambiase, Justin Lanese, Kyle Lang, Lorenna LaPorte, Avery Lasky, Desiree Lazo, Sarah Luzzi, Steven Lynch, Allison Macisco, Carly Malesky, Courtney Marren, Hannah Mata, Jessica McQuade, Amanda Mendillo, Lily Muir, Lauren Notholt, Alexander O’Brien, Quinn Oliver, Alexa O’Sullivan, William Panzella, Caitlyn Parisi, Ilayda Pehlivan, Christopher Pellegrino, Christopher Petrucelli, Andrew Preiss, Michael Sciuto, Meghan Sengstacken, Brittney Sicotte, Steven Soerensen, Olivia Steigbigel, Colton Taylor, Brianna Troia, Juliana Tuozzola, Anthony Turlis, Andre Vella, Nicolas Vollano, Ryan Young, Cassondra Zak
Second Honors
Grade 9
Nolan Adams, Adem Aksoy, Leslie Akuffo, Jessica Anderson, Victoria Anton, John Barile, Reilly Barry, Alexis Burwell, Richard Carino, Brian Cruz, Gage Dias, Isaiah Fazio, Trentel Fequiere, Caroline Galaburri, Travis Gentley, Abigail Gerstein, Matthew Gilebbi, Jessica Gluhanich, Alina Goorhigian, Ricardo Hernandez, Kelsey Jamieson, Noah Jones, Grace Jordan, Tanish Joshi, Dylan Kyek, Mackenzie Maher, Matthew Martin, Ethan McVoy, Alexa Mendillo, Jonfranco Menta, Alexander Moreno, Bashar Musallam, Tyler Newall, Lauren Nieman, Isabella O’Brien, Caden Ondek, Trevor Perrotti, William Phelan, Samuel Poffenberger, Patrick Rescsanski, Jessica Sanders, Madison SantaBarbara, Daniel Silva, Tremaine Thomas, David Torgerson, Justin Tran, Mia Tunucci, Thomasina Warrington, Evan White, Jessica Wolfe, Michael Young, Cole Zamora
Grade 10
Janella Briones, Patrick Brogan, James Carbone, Veronika Chapelska, Isabelle Connelly, Alexis DeCrescenzo, Dylan DeFelice, Olivia Delcegno, Sky Farrace, Ryan Farrell, Mark Fitzgerald, Noah Gerstein, Ryan Gosselin, Jack Greenspan, Amanda Grisier, Ava Haig, Jonathan Hannon, Kayley Henderson, Daniel House, Alexis Jennings, Jordan Lang, Tiffani Lara, Max Leavitt, Eric Levesque, Alexis Libero-Smith, Kailey Loewenberg, Emma Lucas, Olesya Maranets, Mark McGeehan, Thomas Meireles, Michael Melillo, Joseph Mendillo, Jacob Miranda, Jillian Montano, Wendylicent Moret-Roman, Rewas Muhajir, Ana O’Connor, Theodora Openshaw, Malisha Ortiz, Richard Piscitelli, Kevin Pokornowski, Katelyn Regan, Alexis Roma, Maximillian Saltus, Patrick Semana, Samuel Sinisgalli, Regan Taylor, Caleb Tondora, Julia Treichel, Bell West, Shannon Winters, James Wright, Scott Wright,
Grade 11
Alianna Agovino, Juliette Antonini, Emily Brennan, Jordan Brennan, Joshua Brennan, Justin Brennan, Jake Burwell, Glaymer Cardona, Maxfield Chang, Zachary Cleary, Austin Clinton, Colby Darden, Nicholas DeBiase, Jack Elson, Brian Flanagan, Thomas Franze, Tyler Gosbin, Elizabeth Harrison, Tyler Heenan, Alexandra Hemmann, Bryan Keefe, Meghan Kelliher, Matthew Kennedy, Qasim Khan, Eva Knudsen, Kevin Lanese, Julia LaPenna, Jason Lavallee, Grace Laychak, Ryan Leary, Alicia Leger, Alexander Lorenzo, Connor Lynch, William Mauro, Emerson Mayville, Hailey McGinnis, Jordan McLenithan, Caraline Mee, Serena Mensik, Evan Meyer, Madeline Mitchell, Griffin Ondek, Colin O’Sullivan, Brendon Riggott, Victor Rios, Alexandra Rivera, Alyssa Saccone, Morgan Siedenburg, Emily Sportini, Robert Tierstein, Sophia Troanska, Devon Verma, Ryan Vieira, Catherine Weed, Brandon Whelan, Gabrielle Woodward, Mark Wootton,
Grade 12
Julia Astram, Richard Beres, Julia Brunson, Samuel Carroll, Ryan Cleary, Christopher Cofer, Kennedy Cole, Owen Collins, Brandon Comacho, James Cronin, Rylee Doheny, Christopher Edmond, Sydney Ellis, Andrew Elmer, Ryan Enders, Jonathan Fraleigh, Troy Gallipoli, Milani Gray, Joshua Henderson, Andrew Hiza, Rochelle Holness, Christopher Iacobellis, Kaitlyn Johnson, Nicholas Justus, Matthew Kozek, Matthew Krempa, Taylor Lee, Peter Ljuljdjurovic, Ariel Magowan, Monica Malangone, Douglas McLenithan, Nicholas Milewski, Elijah Moretti, Rebecca Morse, Taylor Patton, Kaitlin Poznick, Brianna Rembert, Alexander Ricci, Shannon Sanders, Nicolette Simone, Annie Sinisgalli, Sean Smith, Lily Stiffler, Marissa Stoto, Tyler Tanych, Zachary Tavitian, Alexis Utz, Kayla Volosin, Nicholas Zavaglia