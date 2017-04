SCC unbeatens meet

Two of the area’s top track teams met in Milford on Thursday, with Daniel Hand from Madison posting an 82-68 victory over Jonathan Law.

Daniel Hand is 7-0 on the season.

Law is 7-1.

4X800 Hand 8:47 (Owen McGeary, John Lisi, Tyler Bernard, Nick Porte), 4X100 Law 43.8 (Alex Lazar, Alex Pratcher, Charles Fonck, Mike Plaskon), 110HH Hand 15.9 (Troy Lefler), 100m Law 11.0 (Pratcher), Jav Hand 132-4 (Devan McShane), Long Jump Law 19-2.5 (Cedrick Rigaud), 1600m Hand 4:50 (Jamie Calderon), 400m Hand 49.6 (Max Veth), 800m Hand 2:05 (Porte), 200m Law 22.5 (Pratcher), 3200m Law 11:13 (Ryan Wasserman), Pole Vault Hand 14-0 (McShane), Shot Put Hand 45-10 (Mike Burchell), 300IM Law 42.0 (Glenn Orpiano), Disc Hand 120-7 (Burchell), Triple Jump Hand 38-3 (Mike Healy), High Jump Hand 5-8 (McShane), 4X400 Hand 3:28.6