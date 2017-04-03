Milford Mirror

Girls tennis: Foran Lions defeat West Haven

By Milford Mirror on April 3, 2017 in High School Sports, Sports Features · 0 Comments

The Foran High girls tennis team opened its season with a 7-0 win over West Haven on Monday.

Singles: Grace Hiza (F) def. Maggie Yeh 6-0, 6-0; Alex Iannotti (F) def. Evelyn Fabian 6-1, 6-1; Sarah Lockwood (F) def. Hannah Allan 3-6, 6-4, 6-3; Lily Stiffler (F) def. Paige Sheridan 6-4, 6-1.

Doubles: Becca Carey-Arshia Puri (F) def. Skylar Serenson-Shea Clarke 6-2, 6-0; Natalie Hubler-Izzy Connelly (F) def. Ariana Nguyen-Rua Osman 8-5; Taylor Patton-Julia Harrington (F) def. Kiara Walker-Fatima AlRashed 8-2.

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