Girls tennis: Foran Lions defeat West Haven

The Foran High girls tennis team opened its season with a 7-0 win over West Haven on Monday.
Singles: Grace Hiza (F) def. Maggie Yeh 6-0, 6-0; Alex Iannotti (F) def. Evelyn Fabian 6-1, 6-1; Sarah Lockwood (F) def. Hannah Allan 3-6, 6-4, 6-3; Lily Stiffler (F) def. Paige Sheridan 6-4, 6-1.
Doubles: Becca Carey-Arshia Puri (F) def. Skylar Serenson-Shea Clarke 6-2, 6-0; Natalie Hubler-Izzy Connelly (F) def. Ariana Nguyen-Rua Osman 8-5; Taylor Patton-Julia Harrington (F) def. Kiara Walker-Fatima AlRashed 8-2.