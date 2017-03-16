East Shore Middle School posts honor roll

(2017) The following students were named to the honor roll at East Shore Middle School for the second trimester.
Honors with distinction
Eighth grade
Kaitlyn Adkins, Wesley Buzelle, Benjamin Carlson, Paige Carlson, Iris Chen, Daniya Chopra, Lily Cummings-Danehy, Jessie D’Avignon, James Dalby, Kaitlyn Dalby, Emma Davies, Elizabeth Dong, Feyzanur Efe, Eric Haig, Patrick Hough, Emily Jankura, Emma Jerue, Amanda Kenney, Thomas Kummer, Henry Leonard, Soledad Meade, Skylar North,
Lydia O’Malley, Kaylee Phung, Amanda Queiroz, Makenna Rozzi, Jaqueline Sullivan,
Ashley Taylor, Mary Grace Weissauer, Mary Wydan
Seventh grade
Jessica Amaral, William Auscavitch, Sean Ayoub, Gregory Cap, Maguire Casey, Jessica Chamberlain, Simon Collette, Melissa Connelly, Sara Connelly, Blaze Cook,
Hanna Della Bitta-Falkowski, Ayse Demir, Charles Diamantis, Marissa Dumais, David Gaetano, Arezoo Ghazagh, Aidan Glass, Ivy Glidden, Paul Goncalves, Tuana Gonul, Megan Griffin, Justin Hanelt, Katharine Harrison, Barry Held, Joseph Honcz, Bridget Kiernan, Jonathan Lahav, Srisaiveda Lakkamraju, Mia Loewenberg, Delsie Lopez, Georgia Malesky, Brian Massey, Tori Matula, Delaney Mayville, Alexandra Murawski, Miles O’Sullivan, Kathleen Ourfalian, Anna Paul, Kyle Pokornowski, Amanda Pompa, Jesse Rembert, Dean Ross, Skylar Rowe, Christopher Ruano, Daniel Ruano, Emilia Russell, Abby Sanwald, Ramsey Scott, April Smith, Ronan Smith, Ava Steigbigel, Grace Tavitian, Vanessa Torre, Elizabeth Walsh, Cassidy Warakomski, Peyton Wedemeyer, Casey Wiederhold, Mia Williams, Jay Yang, Julianne Yasona
Sixth grade
James Allen, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Cristian Boutote, Carolina Burcio,
Kevin Chen, Fiona Ciambriello, Joseph Cichowski, Luke Cruz, Jack D’Avignon,
Jamie D’Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Ethan Domingue, Madison Doyle,
Madeline Elmo, Zoe Fallon, Arianna Fennell, Justin Gentallan, Hediyeh Ghazagh,
Anna Harris, Jordan Hines, Leah Hitchcock, Azam Hostetler, Emma Jani,
Mallory Janik, Jenna Johnson, Rylie Keller, Sabrina Kenney, Maria Korman,
Samantha Lavallee, Shea Mahon, Charlotte Masi, Isaiah Moore, Connor Nieman,
Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Kylee Payne, Jack Pietrosanti, Fernando Queiroz,
Nakira Rembert, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Allison Scicchitano, Nathaniel Seluga,
Teresa Shugrue, Isabella Speringo, Gabriella Testani, Arda Turan, Annabel Wardman, Violet Wilson, Noreen Zaman, Ryan Zolty
High honors
Eighth grade
Nico Clayton, Jack DiCicco, Brett Dumais, Lauren Heenan, Kevin Huang, Riana-Lynn Klisus, Austin Murphy, Han Nguyen, Hallie Riggott, Colin Saldaris, Brittany Soriano, Ria Srivastava, Bryan Thompson, Shayna Turner, Jaime Visocchi
Seventh grade
Layla Carlberg, Haley Flynn, Logan Griffin, Dylan Haig, Maxwell Howland, Ashley Hoydilla, Antonios Karipidis, Dalton Lane, Patrick Mata, Celidgh Pikul, Shanyla Sheppard,
Kaylah Sommervil, Kyle Sullivan, Morgan Viesselman, Makenzie Wisniewski, Brendan Ziegler
Sixth grade
Christopher Adkins, Colleen Ardolino, Luciana Cappello, James Cobain, Conlan Deschaine, Joseph Gaetano, Taylar Gottsegen, Aidan Grant, Nicole Hale, Kevin Heard, Eva Hofmeister, Reese Jasminski, Riley Jordan, Shannon Kiley, Ava Lam, Griffin Lucy, Alexa Malerba, Venice Montanaro, Keith Pokornowski, Leonard Prue IV, Gwendolyn Rodriguez, Jolita Sanchez Garcia, Ava Scholl, Emma-Jo Smith, Rowan Soracco, Amelia Stanton, Braden Tarczali, Zachary Trevethan, Shaun Turner, Hannah Wainman, Gabrielle Ward
Honors
Eighth grade
Maegan Alderman, Grace Bennett, Joshua Bernardo, Anna Byers, Sarah Casey, Melody Christopher, Ava Ciambriello, Jenna Cichowski, Kensye Cocchia, Madison DeBiase,
Aidan Deschaine, Patrick Fallon, Annabelle Farrell, Benjamin Geier, Matthew Griffin,
Patrick Griffin, Melissa Heiter, Cole Heitmann, Misai Lam, Jordan LaRocca,
Leif Lund, Gabriel Mainville, Luca Marinelli, Ryan Marren, Michael Maurice, Emily McNulty, Rohan Mistry, Krista Nichols, Christian Piscitelli, Aliya Prosser, Dillon Schaible,
Renzo Silva, Emma Sirico, Jacob Visocchi, Abigail Woodward
Seventh grade
Lauren Ardolino, Juan Burgos, Ava Candido, Tatyana Cartagena, James Cioppa, Olivia Connelly, Skylar Gallagher, William Heitmann, Mia Lauture, Mansi Patel, Jeremy Queiroz, Jacob Sanwald, Madeline Sutton, Nina Torgerson
Sixth grade
Jason Carrillo, Skylar Chamberlain, Reese Filanowski, Ethan Gerstein, Gerold Gutierrez, Noah Held, Emma Hydeck, Nathan Joye, Eric Khan, Vivian Marcello, Gavin Marchesseault, Kathryn Nichols, Brett Rohleder, Holden Rozzi, Alana Sanzari,
Andrew Thompson, Skylar Troiano