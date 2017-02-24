Jonathan Law students named to honor roll

Following is the honor roll for the second quarter at Jonathan Law High School.
High Honors
Grade 9
Lillian Baldieri, Sandra Chalghin, Meghan Gorman, Olivia Kowalski, Makayla Mai, Kaitlyn McNellis, Amelia Mower, Zoe O’Neil, Madeline Papcun, Samantha Papcun, Riley Pastir, Theresa Rosato, Arunika Shee, Mayurapriyan Somalinga, Morgan Taylor, Eden vanWaveren
Grade 10
Michael Bagdasarian, Abigail Bernstein, Joseph Fletcher, Kruttika Gopal, Ming-May Hu, Cali Jolley, Tyler McKenna-Hansen, Shivangi Patel, Monica Pydipati, Sydney Rossi, Bridget Sanchez, Cora Sula, Mary Sullivan, Daniel Wasserman
Grade 11
Robert Fisk, John Fowler, Priya Gupta, Jacob Iwanicki, Noah Johnson, Morgan Macey, Samuel Nassar, Oreoluwatomiwa Opayemi, GraceAnn Piselli, Lauren Smith, Frankie Terres, Malak Zureiqi
Grade 12
Jillian Bendlak, Shannon Cyr, Jay Gandhi, Tanner Georgelos, Destiny Heery, Sydney King, Kyle Krois, Deepika Senthilnathan, Olivia Steiner
First Honors
Grade 9
Tasbita Ahmed, Ruhail Akhtar, Kareem Alzubi, Justin Amaro, Lars Art, Michael Becker, Justin Bendlak, Julia Bolcer, Erik Borgersen, Caroline Chesson, Zachary Chesson, Jacob Ciolkosz, Hailey Cupole, Miriam Dupree, Gia Edwards, Mackenzie Evans, Josel-Marco Galendez, Thomas Genova, Matthew Germanese, Natalie Gordon, Tabitha Himmelsbach, Katrina Jakab, Nicole Jalaf, Simon Keating, Victoria Kowalski, Allison Kross, Matthew Lacadie, Samantha Lambiase, Katie Linn, Meghan Loftus, Rohin Manohar, Aaron McKay, Zachary Merchant, Laxman Mohanarajan, Jean-Luc Montaudy, Emily Morey, Kathleen Mulhall, Nyamdemberel Munkhbat, Sabrina Murray, Cameron Neely, Haleigh Neely, Hannah Penkacik, Shanna Ramos, Megan Ruzbarsky, Thea Ryan, Clarissa Sawatzky, Nicholas Shugrue, Tyler Simon, Elaine Smith, Skylar Sosa, Kylee Troy
Grade 10
Kristin Alesna, Cameron Asmussen, Ryan Bedell, Erica Boehm, Myles Boyd, Patrick Caron, Austin Danville, Yash Deshmukh, Joshua DeVera, Katherine Eighmy, Jasmine Enriquez, Joseph Federico, Sabrina Feher, Megan Flynn, Samantha Franzman, Giovanni Fretes, Amber Furce, Kyle Goglia, Daisy Green, Patrick Hall, Ashley Hallengren, Nicholas Hanna, Timothy Hanna, Lola Hazarika, Alexander Jasmin, Jenny Kozek, Gavin Krois, David Liptak, Elizabeth Lombardi, Anna Malin, Michelle Montes, Julie Myers, Kaitlyn Navarro, Daniel O’Halloran, Jocelyn Phung, Jessica Postighone, Clara Prulletti, Bryan Reed, Jenica Riley, Molly Sakowicz, Alexa Saley, Michael Sansur, Zachary Smith, Samara Thacker, Colin White, Natalia Williams, Jocelyn Wirth, Susan Wischow, Grace Wootton
Grade 11
Margaux Acorda, Justin Bachman, Madeline Baldieri, Jordan Beck, Ciara Boyd, James Boyle, Dominick Buccitti, Holly Caldwell, Carson Carr, Matthew Cheng, Jennifer Contreras, Nicholas Deveny, Nicolas Dostal, Rosalie Filippone, Colleen Goodwin, Rhea Grant, Colleen Hugo, Meghana Jaladanki, Olivia Keator, Brianna Lenotti, Matthew Mainieri, Carl Maxwell, Chloe McCullough, Dominika Michnik, Kacy O’Connor, Radovan Pokrajac, Colleen Provenzano, Gianna Reyes, Salma Samih, Lauren Schroeder, Kayla Sharpe, Cassandra Soda, Emily Tournas, Matthew Tournas, Amelia Trapp, Richard Ung, Allyson Voytek, Shawna Winters
Grade 12
Ashley Boehm, Trisha Brady, Tyler Chavez, Melissa Chodziutko, Haley Dattilo, Travis Deer, Sarah Dempsey, Gina DiFederico, Bethany Edwards, Samir Elhelw, Nisali Fernando, Lexi Fisk, Simone Fletcher, Kristin Frank, Thomas Gambardella, Nicholas Glorioso, Taylor Haase, Bianca Hanania, Logan Henricksen, Alexandra Hessberger, Paul Johnson, Manjot Kailey, Basima Karzoun, Kevin Keramis, Nicole Kopek, Katherine Lacadie, Madison Laezzo, Casey LaScola, Christian Lewczak, Ally Maccio, Michael Maccio, Callie Merva, Kavitha Mohanarajan, Jovana Mrvic, Kellie Muldowney, Rene Munoz, Madison Murphy, Sarah O’Brien, Scibher Glenn Orpiano, Owen Paiva, Lauren Paredes, Elizabeth Parent, Jenna Pieger, Jack Plaskon, Ann Reed, Arianna Rivera, Renee Roberts, Samuel Rossi, Maeve Rourke, Sage Russell, Emma Saley, Stefania Sassano, Kiara Smith, Madison Sosa, Margaret Sullivan, Meghan Sumner, Dennis Sweeney, Gillian Tan, Olivia Tramuta, Michael Vergara, Alexa Wargo, Ryan Wasserman, Abigail Williamson, Matthew Zancewicz
Second Honors
Grade 9
Jacob Annuzzi, Brandon Benson, Kevin Bretthauer, Brandon Burris, Jacob Colin, Brynn Costello, Daniel Dormez, Noah Feher, Aubrey Feldman, Jaki Harrell, Jane Iwanicki, Bridget Kinross, Brendan Liu, Abigail Lonergan, Michael Loschiavo, Simon McDonald, Leah Milewski, Eryn Mower, Ajani Mullins, Nirali Patel, Mia Powers, Isabella Ray, Bruno Sequera, Desiree Sleath, Kylie Smith, Walker Stebbins, Jonathan Vitale, Angelina Wargo
Grade 10
Marco Acorda, Troy Anderson, Fallon Andriolas, Isabelle Andronaco, Mehmet Balik, Yousif Balu, Andrew Berger, Natalia Brooks, Isabella Carroll, James Coleman, William Contaxis, Alyssa Decker, Tyler Edwards, Pamela Ellison, Ethan Fancher, Mariah Ferraiolo, Marissa Gonzales, Tyler Goodwin, Madison Heine, Jacob Herr, Nicholas Hudak, Jay Judge, Alexander Lazar, Alexandra Leparik, Mary Lonergan, Carly Mancinone, Shayne McCourt, Tegan McCourt, Jillian McElligott, Hasher Mirza, Grace Mizzoni, Ryan Mola, Ronan O’Reilly, Suhailey Ortiz, Sara Pelham, Eric Rogers, Ethan Saley, Amira Samih, Kasey Santos, Ann Sember, Andrew Sementilli, Vanouphon Sirisouk, Sydney Snow, Jenna Stash, Hannah Swenning, Matthew Texidor, Sean Theisen
Grade 11
Justin Abe, Leigh Baton, Skyler Bender, Tyler Bevacqua, Mikaela Bravo, Kevin Brocksom, Madison Bucko, Madison Butts, Marina Callahan, Magdaline Cao, Emma Carollo, Irmina Chrzastek, Conor Creane, Anthony DeBenedet, Abigail Dew, Sarah Fazekas, Alex Fisk, Ashlee Gillespie, Emily Hannon, Erin Harrigan, Emma Hudd, Maggie Kelly, Ryan Lawless, Henry Liu, Anna Lynch, Matthew Marino, Shane Mather, Molly Mercaldo, Nathan Merchant, Brendan Murphy, Gladen Jhay Orpiano, Cameron Pastir, Stella Patrick, Andrew Paulus, Ashley Petruccelli, Jack Pincus-Coyle, Jacob Rooney, Jessica Saffiotti, Hannah Savoie, Jeremiah Shea, Jason Smith, Chloe Soto, Natalie Wright
Grade 12
Sean Ahrens, Hassna Alharbali, Zachary Anderson, Brianna Arnold, Cassidy Boath, Isabella Brown, Tiffany Carlson, Casey Carr, Melanie Coleman, Victoria Contaxis, John Dattilo, Michael Dattilo, Jillian Davis, Andrew DeMarco, Eden Elisa DeOcampo, Arielle Eighmy, Alexia Escaleira, Charles Fonck, Sarah Golden, Jessica Gray, Kamelia Hassan, Donovan Johnson, Megan Mower, Leea Palmer, Kristen Passaro, Adiyanna Piselli, Marissa Pollack, Nikita Potnis, Joseph Prizio, Shanza Qaiser, Beatrice Relucio, Alexandra Remy, Catherine Rice, Colleen Rice, Juliana Rivera, Isabela Roldan, Angela Sciuto, Fassih Sherazi, Alexander Tampellini, Brianna Whitlock, Justin Woolley