Foran High students named to honor roll

2017: Following is the honor roll for the second quarter at Foran High School.
High Honors
Grade 9
Brianna Aguilar, Emma Bell, Jaden Bonfietti-Csvihinka, Vaishnavi Bulusu, Marguerite Collette, Casey Coon, Kathryn Dennis, Amy Eidelman, Leigha Howland, Andre Jin, Trevanna Kandrach, Anthony Ljuljdjurovic, Maxine Lynch, Jordan Macdonald, Corina Massey, Isabella McPadden, Anna Melton, Gavin Paul, Hannah Pokornowski
Grade 10
Ryan DeMarco, Gabrielle Foster, Brooke Haney, Natalie Hubler, Cecelia Lickteig, Olivia Loo, Britney Lynch, Sydney Maher, Tessa Malesky, Abigail Richards, Claudia Ross, Jaelyn Roth, Kelly Strom, Shannon Thompson, Hannah Turner, Dean Vogel
Grade 11
Hayley Byers, Bonnie Chin, Geroan DeGuzman, Katherine Kiernan, Sarah Kumme, Ryan Luth, Mikayla Perry, Paul Pierelli, Nora Raccio, Michael Sciancalepore, Gabrielle Tunucci, Ryan Vance
Grade 12
Emily Casey, Jessie Coleman, James Cronin, Nicole Eschweiler, Sarah Fitzgerald, Mark Fitzpatrick, Elizabeth Galaburri, Francesca Giannattasio, Raquel Guimaraes, Zinnia Hall, Cody Hennequin, Rochelle Holness, Paul Homorodean, Kristina Lazdauskas, John Lickteig, Monica Malangone, Hannah Mata, Sydney Messey, Lauren Notholt, Hannah Pouliot, Meghan Sengstacken, Kimberly Simko, Sydney Taylor, Isabella Teixeira, Nicolas Vollano
First Honors
Grade 9
Adem Aksoy, Abigail Aldrich, Lucas Burgard, Anthony Capua, Emma Champagne, Malcolm Chavez, Alexander Conte, Daniel Cronin, Ciara DeMott, Dylan Fernandez, Pauline Fernandez, Jason Giambra, Natalie Goncalves, Tyler Griffin, Trevor Hitchcock, Jonathan Huebner, Anna Jani, Andrew Janik, Matthew Kiernan, Jenna King, Risha Kothari, Justin LaBanca, Grace Lavallee, Gavin Lermayer, Haley Marshall, Pedro Mata, Brendan May, Isabela Meade, Isabel Messore, Ariana Montero, Tyler Newall, Lauren Nieman, Nicole North, Jason Olexovitch, Caden Ondek, Clea O’Neil, Kaylee Osborne, Dana Parrott, William Phelan, Isabella Pietrosanti, Samuel Poffenberger, Zoe Pringle, Max Queiroz, Renee Robles, Matthew Rothchild, John Shannon, Daniel Silva, Lily Smith, Samantha Sutton, Isabelle Thrun, David Torgerson, Austin Vance, Nya Vereen, Macy Vital, Mirza Wahida, Jacob Willey
Grade 10
Janella Briones, Lia Burrows, Samuel Carlson, Veronika Chapelska, Isabelle Connelly, Emma Cote, Maggie Cummings, Alexis DeCrescenzo, Matthew Degnan, Kathryn Della Bitta-Falkowski, Sydney DiStefano, Sky Farrace, Megan Flanagan, Addison Foley, Jessica Foss, Thomas Franze, Meredith Fucci, Cameron Ganter, Kaliegh Garris, Anthony Giannattasio, Jonathan Hannon, Grace Hiza, Samantha Inthapanhya, Umer Khan, McKinley Koehler, Eric Levesque, Yasmina Lingane, Kailey Loewenberg, Nestor Lopez, Emma Lucas, Sophie Lucas, Jeunne Mariano, Russell Miller, Ryan Money, Gabriella Muoio, Ana O’Connor, Samantha O’Neill, Malisha Ortiz, Makenna Prete, Chase Pringle, Christopher Ricci,, Tyler Snyder, Kaylee Sostilio, Samuel Steigbigel, Maxwell Tavitian, Taylor Troiano, Zachary Vinhais, Anja Voges, Bell West, Mya Wheeler, Shannon Winters, Andrew Yanik
Grade 11
Alianna Agovino, David Alldredge, Khadija Ashfaq, Ryan Bartone, Dylan Brelsford, Lindsey Brooks, Rebecca Carey, Brooke Carlson, Chania Chaisson-Fortin, Kiersten Conner, Lauren Conner, Michael Cooper, Ava Corsi, Norman Cruz, Nolan DeMayo, Alyssa Deptulski, Mikayla Duhaime, Meghan Dunn, Louise Fernandez, Alexis Furst, Karen Garcia, Gina Gillespy, Bryan Habansky, Julia Harrington, Tyler Heenan, Alexandra Hemmann, Tracy Hoey, Jared Hubler, Abigail Huebner, Jessica Intelisano, Sem Jans, Matthew Kennedy, Julia Kopstein, Emily Kwalek, Brianna Laggis, Julia LaPenna, Quinn Lofthouse, Caraline Mee, Serena Mensik, Matteo Menta, Evan Meyer, Ryan Michelson, Juliana Milewski, Aaron Miller, Madeline Mitchell, Alexandria Morales, Sean Morton, Naydu Nunno, Brandon Olah, Olivia Ouellette, Anthony Perna, Shea Phelan, Addison Poffenberger, Alexandra Rivera, Kulnoor Saini, Michael Shannon, Heather Shea, Ethan Skuches, Brandon Soriano, Erin Suech, Makano Takeuchi, Leah Teller, Christopher Thomas, Destiny Thomas-Grailich, Robert Tierstein, Brandon Whelan, Patrick Willey, Jensen Wilson, Taylor Wisniewski, Lauren Yuliawan
Grade 12
Gabrielle Benoit, Julia Brunson, Amanda Caprio, Kylie Carino, Samuel Carroll, Ashlinn Casey, Adrian Ciccaglione, Kyle Cohen, Kalysta Contaras Kayla Coppola, Theodore Deboise, Andrew Elmer, Gino Esposito, Jonathan Fraleigh, Albert Franke, Ashley Giacobbe, Casey Glennon, Ryan Griffin, Samantha Hoyt, Joshua Huebner, Kaylee Jamieson, Genevieve Jaser, Allison Jezierny, Nicholas Justus, Maeve Kiley, Ava Kovlakas, Kelly Kuryla, Kevin Kwalek, Taylor Lambiase, Justin Lanese, Michael Leson, Sarah Luzzi, Steven Lynch, Allison Macisco, Carly Malesky, Courtney Marren, Jessica McQuade, Amanda Mendillo, Rebecca Morse, Lily Muir, Viktoria Notholt, Quinn Oliver, Alexa O’Sullivan, William Panzella, Caitlyn Parisi, Morgan Pastir, Christopher Petrucelli, Shannon Sanders, Michael Sciuto, Sean Smith, Steven Soerensen, Olivia Steigbigel, Lily Stiffler, Colby Stuart, Colton Taylor, Juliana Tuozzola, Justin Weed, Ryan Young, Cassondra Zak
Second Honors
Grade 9
Jessica Anderson, Victoria Anton, John Barile, Tyler Borer, Alexis Burwell, Richard Carino, Cameron Cavazos, Sean Cleary, Kalyn Cocchia, Bridget Collins, William Corkery, Kelsey Cugini, Chanel Darden, Deanna Dempsey, Anthony DiPietro, Isaiah Fazio, Trentel Fequiere, Leandra Fernandez, Abigail Gerstein, Matthew Gilebbi, Jack Glinsky, Jessica Gluhanich, Benjamin Grunow, Kelsey Jamieson, Kayla Jurzyk, Emily Kopstein, Sadik Korkmaz, Hannah Kupson, Sarah Lockwood, Mackenzie Maher, Nicole Manley, Madison Marcy, Matthew Martin, Theodore Mauro, Jonfranco Menta, Alexander Moreno, Gavin Paeth, Rebecca Palermo, Trevor Perrotti, Aidan Reed, Tonilynn Rees, Patrick Rescsanski, John Ross, Dewan Sadiyah, Madison SantaBarbara, Nia Vereen, Bryant Wardman, Emily Wheaton, Evan White, Jessica Wolfe, Michael Young, Cole Zamora
Grade 10
Mufit Aksoy, Tiana Albuquerque, Luke Alfano, James Carbone, Tyler Cook, Dylan DeFelice, Marco DeRosa, Reilly Deschaine, Delia Eisenman, Mark Fitzgerald, Jenna French, Noah Gerstein, Michael Giordano, Ryan Gosselin, Jack Greenspan, Amanda Grisier, Jillian Haggerty, Ava Haig, Eric Hallstrom, Kayley Henderson, Hailey Laforte, Jordan Lang, Abigail Licata, Emily Mager, Olesya Maranets, Natalie Massa, Shane McCone, Mark McGeehan, Thomas Meireles, Michael Melillo, Lucia Mikan, Jillian Montano, Rewas Muhajir, Huyen Nguyen, Damien O’Connor, Courtney Olenski, Theodora Openshaw, Scott Pelham, Juan Perez, Richard Piscitelli, Kevin Preneta, Richard Prosser, Katelyn Regan, John Reno, Alexis Roma, John Rossetti, Michael Ruocco, Tyler Ruocco, Maximillian Saltus, Patrick Semana, Samuel Sinisgalli, Caleb Tondora, Ryan Tran, Lucas Tuozzola, Brooke Wedemeyer, Emily Westphal, James Wright, Scott Wright, Adam Yang, Logan Zahariades, Ryan Zarnoch
Grade 11
Juliette Antonini, Cassandra Bennett, Roger Bernard, Jillian Bevilacqua, Ryan Bradeen, Jordan Brennan, Joshua Brennan, Madeline Buckley, Jake Burwell, Cory Canfield Feitel, Maxfield Chang, Zachary Cleary, Austin Clinton, Zachary Cornell, Hailey Dudding, Jack Elson, Brian Flanagan, Shannon Flynn, Kayla Fratarcangeli, Brianna Gardner, Ronald Gaul, Tyler Geanacopoulos, Todd Gentley, Michael Guerrero, Elizabeth Harrison, Alexis Hoey, Agatha Holland, Petro Ivaskevych, Alexis James, Matthew Jankura, Bryan Keefe, Meghan Kelliher, Qasim Khan, Eva Knudsen, Kevin Lanese, Jason Lavallee, Ryan Leary, Alicia Leger, Emma Longley, Connor Lynch, William Mauro, Allison May, Emerson Mayville, Hailey McGinnis, Evan Miller, Natasha Mora, Mikel Musallam, Rebecca Paine, Nicolas Popel, Gayle Portoff, Arshia Puri, Michael Rees, Matthew Rodrigues, Jordan Rossini, Alyssa Saccone, Morgan Siedenburg, Emily Sportini, Catie Stiffler, Kyle Stuart, Sophia Troanska, Matthew Urquia, Jacqueline Vanchot, Devon Verma, Ryan Vieira
Grade 12
James Alfano, Emmanuel Asinas, Julia Astram, Ezekiel Barnhill, Annika Benedetti, Richard Beres, Sania Bibi, Parker Callahan, Jonathan Carpenter, Ryan Cleary, Kennedy Cole, Brandon Comacho, Hannah DeSousa, Lance DiNatale, Garrett Edgeworth, Alyssa Fameli, Nicole Gemignani, Erick Geoffrion, Benjamin Glinsky, Christopher Goglia, Samantha Goncalves, Milani Gray, Emily Hartlett, Joshua Henderson, William Higgins, Andrew Hiza, Alexandra Iannotti, Alexander June, Pierce Klein, Matthew Kozek, Matthew Krempa, Cassidy Kuba, Kyle Lang, Avery Lasky, Taylor Lee, Peter Ljuljdjurovic, Kyla LoPresti, Ariel Magowan, Vitina Mastrianni, Nicholas Milewski, Elijah Moretti, Alexander O’Brien, Taylor Patton, Ilayda Pehlivan, Kaitlin Poznick, Andrew Preiss, Brianna Rembert, Michael Ross, Thomas Rotzal, Caroline Ruocco, Brittney Sicotte, Angelo Simonelli, Annie Sinisgalli, Marissa Stoto, Michael Stoto, Kenneth Szygiel, Samuel Thompson, Brianna Troia, Anthony Turlis, Andre Vella, Kayla Volosin