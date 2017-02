Gymnastics: Jonathan Law wins behind Coleman, Frank

Jonathan Law’s girls gymnastics team improved to 6-4 with a 125.1-111.5 victory over Hamden High in Milford on Thursday.

Melanie Coleman was first and Kristin Frank third in the all around.

Vault: 1. Tie: Melanie Coleman (L) & Lexi Sangiovanni (H) 8.2; 2. Tie: Lizzy Lombardi (L) & Lauren Dooley 8.0; 3. Kristin Frank (L) 7.9

Bars: 1. Coleman (L) 8.3; 2. Frank (L) 7.4; 3. Lombardi (L) 7.3

Beam: 1. Coleman (L) 8.9; 2. Sangiovanni (H) 7.8; 3.

Floor: 1. Coleman (L) 9.2; 2. Tie: Frank (L) & Taylor Emmerich (H) 7.9; 3. Sangiovanni (H) 7.8

All Around: 1 Coleman (L) 34.6; Sangiovanni (H) 30.7; 3. Frank (L) 30.4