Coleman, Carino lead locals at SCC meet

Daniel Hand of Madison earned the team title at the Southern Connecticut Conference Gymnastics Championship Meet on Saturday.

The Tigers were followed by Mercy of Middletown, 133.1; Jonathan Law, 123.8; Foran, 118.45; and Hamden, 112.45.

All-Around: 1. Erin Naclerio (Daniel Hand), 36.15; 2. Melanie Coleman (Jonathan Law), 35.45; 3. Madison Clark (Sacred Heart Academy), 35.2; 4. Ella Gibson (Mercy), 35.15; 5. Alyssa Alchimo (Sheehan), 34.75; 6. Lily Spencer (Daniel Hand), 34.2; 7. Sara Rodia (Shelton), 34.1; 8. Fallon Berry (Shelton), 33.4; 9. Olivia Finke (Daniel Hand), 32.6; 10. Sarah Cartelli (Mercy), 31.25; 11. Mikalya Bobkoskie (Shelton), 30.9; 12. Kylie Carino (Foran), 30.5; 13. Alexis Sangiovanni (Hamden), 29.15; 14. Britney Lynch (Foran), 29.1; 15. Lauren Dooley (Hamden), 27.3

Beam: 1. Ella Gibson (Mercy), 9.15; 2. Melanie Coleman (Jonathan Law), 9.1; 3. Erin Naclerio (Daniel Hand), 9.0; 4. Olivia Finke (Daniel Hand), 8.9; 5. Alyssa Alchimo (Sheehan), 8.8; 6. Sarah Cartelli (Mercy), 8.7; 6. Mikayla Bobkoskie (Shelton), 8.7

Floor: 1. Melanie Coleman (Jonathan Law), 9.15; 2. Madison Clark (Sacred Heart Academy), 9.05; 3. Erin Naclerio (Daniel Hand), 9.0; 4. Noelle Bergere (Daniel Hand), 8.9; 5. Alyssa Alchimo (Sheehan), 8.75; 6. Fallon Berry (Shelton), 8.55

Vault: 1. Erin Naclerio (Daniel Hand), 9.3; 2. Madison Clark (Sacred Heart Academy), 9.1; 3. Lily Spencer (Daniel Hand), 9.05; 4. Ella Gibson (Mercy), 9.0; 5. Sara Rodia (Shelton), 8.9; 5. Fallon Berry (Shelton), 8.9

Bars: 1. Lily Spencer (Daniel Hand), 9.0; 2. Melanie Coleman (Jonathan Law), 8.9; 3. Erin Naclerio (Daniel Hand), 8.85; 3. Madison Clark (Sacred Heart Academy), 8.85; 5. Mia Lawrence (Mercy), 8.65; 6. Ella Gibson (Mercy), 8.55.