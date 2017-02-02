Milford Mirror

Wrestling: Lawmen defeat Fairfield Prep, 42-38

By Milford Mirror on February 2, 2017 in High School Sports, Sports Features · 0 Comments

The Jonathan Law wrestling team defeated Fairfield Prep, 42-38, on Thursday.

Coach Matt Schoonmaker’s Lawmen are now 17-10 overall and 3-1 in SCC B.

113: Shea (P) Pin Troy Anderson 5:05

120: Shayne McCourt (L) Pin Dasilva 1:45

126: Zentner (P) Pin Alex DeLorio 1:24

132: Aisaiah Rodriguez (L) Pin Ballesteros 2:21

138: Adiletta (P) Pin Jack Lawless :57

145: Zentner (P) Dec Alexi Giantomidis 4-2

152: Jack Pincus-Coyle (L) FFT

160: Ryan Gorman (L) Pin Matincici 2:56

170: Titus (P) FFT

182; Ronnie Spangler (L) FFT

195: Cole Egersheim (L) Pin Casablanca :49

220: Kevin Brocksom (L) Pin Halarahan :37

285: Baranello (P) Pin Paul Johnson 2:37

106: Bosken (P) Technical Fall Tegan McCourt, T 16-0

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