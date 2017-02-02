Wrestling: Lawmen defeat Fairfield Prep, 42-38

The Jonathan Law wrestling team defeated Fairfield Prep, 42-38, on Thursday.
Coach Matt Schoonmaker’s Lawmen are now 17-10 overall and 3-1 in SCC B.
113: Shea (P) Pin Troy Anderson 5:05
120: Shayne McCourt (L) Pin Dasilva 1:45
126: Zentner (P) Pin Alex DeLorio 1:24
132: Aisaiah Rodriguez (L) Pin Ballesteros 2:21
138: Adiletta (P) Pin Jack Lawless :57
145: Zentner (P) Dec Alexi Giantomidis 4-2
152: Jack Pincus-Coyle (L) FFT
160: Ryan Gorman (L) Pin Matincici 2:56
170: Titus (P) FFT
182; Ronnie Spangler (L) FFT
195: Cole Egersheim (L) Pin Casablanca :49
220: Kevin Brocksom (L) Pin Halarahan :37
285: Baranello (P) Pin Paul Johnson 2:37
106: Bosken (P) Technical Fall Tegan McCourt, T 16-0