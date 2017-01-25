Harborside honor roll for first trimester

Following is the 2016 Trimester 1 honor roll for Harborside Middle School.
Honors with Distinction
Grade 6
Nicholas Agresti, Skyler Agresti, Jack Aliberti, Logan Aronson, Arlene Banavong, Sidra Barry, Olivia Bernhard, Faith Bravo, Brendan Buchner, Aislinn Burns, Samantha Burns, Marco Buschauer, Shane Byrne, Angus Cheng, Kyle Benedict Chy, Melody Cui, Masa Daker, Joseph DeFreitas, Ayron DeGuzman, Tighe Duggan, Lylah Eckert, Mirza Fahmida, Liam Fedigan, Stephen Firmender, Thomas Gauthier, Giselle Goldbach, David Grant-Eckhart, Riley Grunow, Sapna Gupta, Malaki Hart, Kaitlin Jarvis, Luke Karas, Evan Kerzner, Aditya Kurra, Austin Lermayer, Alessandra Lombardo, Angelia Loo, Christian Mason, Thaddeus McLaurin, Aldin Medunjanin, Steven Mingrone, Sara Money, Ella Morales, Kaleigh Morton, John Neider, Semilola Obayomi, Hailey Oliver, Sophie Penkacik, Mark Platonov, Cole Pleimann, Macie Rascoll, Amanda Regina, Madison Ritchie, Abigail Riznyk, Mary Elena Rodrigues, Anna Romano, Benjamin Rossi, Caitlin Russell, Aidan Ryan, Madison Smith, Ananya Soleti, Dylan Soule, Harini Thiruvengadam, Ella Tutlis, Emma Vaccino, Elly van Waveren, Alexandria Vincent, Jacob Ward, Zachary Worzel, Cal Wrigley, Liam Young
Grade 7
Amaan Akhtar, Omar Alzubi, Vanessa Amaro, Penelope Aubin, Jason Barile, Kari Boyle, Thomas Bretthauer, Katy Brewer, Alyson Bugge, Lindsay Capobianco, Camden Charland, Joshua Cummings, Alexa Darak, Lauren Davis, Logan Dawid, Allison Fehmel, Anthony Fino, Gabrielle Fino, Emma Ann Fiorillo, Avery Frank, Katherine Froelick, Connor Funk, Kaylee Granfield, Shelby Green, William Harrison, Zakary Hart, Luke Iaffaldano, Laila Idone, Abigail Jordan, Grace Kantor, Aidan King, Trevor Knotwell, Arbi Koleci, Lindsay Konlian, Benjamin Kraft, Brandon Macdonald, Charlotte Mackell, Sophie Maselli, Michael Maurati, Gabriella Mavuli, Owen McCabe, Amelia McGonigle, Sarah McNemar, Megan McTigue, Isabella Meireles, Isabella Mema, Emma Nelly, Kalista O’Connor, Hannah Pogemiller, Katherine Porrello, Matthew Prete, Ashley Regina, Andrew Rosato, Brygid Sawitsky, Marc Semana, Justin Simoncek, Michaela Sullivan, Pranav Sundararajan, Anika Thite, Joseph Tiberio, Rylee Tondora, Ava Tuccio, John Vaccino, Jackson Warters, Jenna Wasserman, Jack Weber, Brian Wilcox, aden Wywoda, Megan Yi, Brayden Young, Ryan Zagarenski-Unger, Olivia Zammiello, Kyle Zarnoch
Grade 8
Hunter Boyd, Emily Brenes, Colin Buchner, Catherine Burns, Jack Caldwell, Shea Carroll, Mia Cerrato, Kathleen Chang, Nathan Chen, Jonathan Contaxis, Joseph Cretella, Louisse Dacuycuy, Lauren DelMonico, Matthew DeLucia, Devin DeMarco, Anthony DiFederico, Brooke Dillman, Sierra Drake, Ethan Edmondson, Olivia Franzman, Kathleen Ganser, Catherine Giuntoli, Justin Goglia, Sajni Gupta, Katelyn Guy, Ethan Harrigan, Ryan Hayes, Athena Homorodean, John Hudson, Jack Iaffaldano, Jake Ivan-Pal, Ella Jambor, Robin Jans, Charlotte Jenkins, Wahaab Khan, Max Kimmel, Tori Lanese, Connor Larson, Jennifer Liu, Easton Malin, Katherine Mao, Dylan Matchett, Isabel Morales, Tanya Moshirzadeh, Molly Murray, Alexis Neider, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Michael Nunno, Chloe Oliver, Michael Pedersen, Ethan Pereira, Edward Platonov, Luke Pleimann, Morgan Primavera, Samir Rajani, Hannah Rascoll, Joshua Riznyk, Geno Salvatore, Adarsh Senthilnathan, Sanskar Shah, Anish Sikhinam, Kelsey Simler, Kristina Simmons, Greta Valvo, Julianna Vincent, Natalie Violetta, William Weber, Kyle Wilkitis, Nathan Wolfe, Christopher Wootton, Brian Zirkel
High Honors
Grade 6
Jake Arneth, Demi Carrapico, Victoria Ceneri, Connor Chirico, James Clinton, Mia Coppola, Dominic DiFederico, Michaela Fortier, Ryan Fortunato, Wynter Guerini, Katelee Guzzi, Kimoi Joseph, Colton Kuchinskas, James Lorenzetti,
Ayah Maarouf, Nolan McKenna-Hansen, Franco Milovanov, Jake Murphy, Bryan Onze, Kimberly Padilla, Sana Quadri,
Dylan Ross, Katie Servas, Tyler Soule, Lucas Swarowsky, Jazmin Trinidad, Tyler Vinhais, Jackson Volovski, Samantha Young
Grade 7
Yara Alharbali, Owen Bell, Emily Besse, Hailey Boyle, Caitlin Cook, Jayden Cruz, Aiden Day, Trey Deitelbaum, Bailey Dickman, Ryan DiMuro, Jake Duggan, Lex Edwards, Ian Eisenman, Kyle Elam, Mivette Garcia, Anthony Giordano, Andrew Kupson, Catherine McCabe, Daniel McCullough, Kian McEnerney, Andreas Menegatos, John Morse, Victoria Phillips, Lucia Pino, Lucas Piselli, Eliot Poffenberger, Hailey Reed, Nathan Rodriguez,
Katie Stockmal, Mason Turner, Ashley Wright
Grade 8
Caitlin Ardito, Brandon Bartholomew, Aidan Berchem, Nicholas Carroll, Sofia Catalano, Michael Ceneri, Abdulah Chaudhry, Grace Cottle, Jenna DeEll, Jordan Fortunato, Brianna Fraccola, Vivian Freitas, Adam Gwirtz, Leala Harris, Haley Himmelsbach, William Johnson, Jordyn Konlian, Seraiah LaPorte, Ashley Leparik, Joshua Liboro, Mark Lombardi, Ellie Malin, Samiksha Mehta, Isabella Mulholland, Hanna Osterberg, Mark Paine, Asha Parker, Emma Richards, Alexis Rios, Julia Satterlee, Cameron Scagliarini, Shayleen Trinidad, Noah Tutlis, Cate Wrigley
Honors
Grade 6
Mason Burr, Samuel Caldwell, Johann Chen, Hunter Costantini, Jack Cushman, Julia DeEll, Jared DeGennaro, Kaylee DeGennaro, Ryan Giambra, Luke Jackson, Visaily Martinez Cruz, Samantha Mauro, Matthew McKlosky, Matthew Miller, Zaara Nazeer, Valerie Nunez, Matthew Pacheco, James Palermo, Madelyn Poirier, Eric Relucio, Jackson Ritchie, Charles Rivera, Sam Rosa, Andrew Roy, Louis Sabo, Shruti Simhadri, Lauren Stroffolino, Adam Tomasko, Joshua Verdejo, Matthew Wright
Grade 7
Beckett Agria, Robert Andrade, Oliver Ardrey, Simon Barsky, Joseph Bassett, Troy Brennan, Karum Chaudhry, Trevor Courtney, Sebastian Davis, Bronson Drake, David Fabian, Christopher Gladue, Derek Long, Ryan McNellis, Jacob Rogers, Caroline Schwartz, Krish Shah, Bianca Torres, Luca Ubaldi, Cadence Wise, Jack Wojnarowski
Grade 8
Ryan Ahern, Gina Brienza, Juanito Briones, Nico Esposito, Kenzie Frawley, Wyatt Guerini, Tyler Iacono, Justin Judge, Raffi Kapikian, Nicholas Lawrence, Emma Liscinsky, Nicholas McLean, Tori Miller, Ryan Morton, Ash-lee Mugford, Stephanie-Jo Mugford, Kellan Neely, Hanna Pacelli, Isabella Renz, Rani Roderick, Aidan Russell, Trevor Saccone, Hans Saludar, Aidan Schumann, Hennessey Shane, Justin Villafane, Micas Wetherall, Justin Williams, Jordyn Wirth