East Shore honor roll for first trimester

Following is the honor roll for 2016 first trimester at East Shore Middle School.
Honors with Distinction
Grade 8
Kaylee Phung, Amanda Queiroz, Mary Wydan, Kaitlyn Adkins,
Emma Davies, Jessie D’Avignon, Thomas Kummer, Skylar North, Ashley Taylor, Paige Carlson, Amanda Kenney, Iris Chen, Kaitlyn Dalby, Mary Grace Weissauer, Soledad Meade, Brett Dumais, Jaime Visocchi, Emma Jerue,
Jaqueline Sullivan, Makenna Rozzi, Emily Jankura, Riana-Lynn Klisus, Abigail Woodward, Eric Haig, Henry Leonard, Han Nguyen, Elizabeth Dong, Feyzanur Efe, Dillon Schaible, Maegan Alderman, Lauren Heenan
Grade 7
Sean Ayoub, April Smith, David Gaetano, Delaney Mayville, Ramsey Scott, Christopher Ruano, Arezoo Ghazagh, Elizabeth Walsh, Anna Paul, Ayse Demir, Kathleen Ourfalian, Tori Matula, Kyle Pokornowski, Jessica Chamberlain, Georgia Malesky, Peyton Wedemeyer, Maguire Casey, Dean Ross, Katharine Harrison, Brian Massey, Emilia Russell, Charles Diamantis, Megan Griffin, Delsie Lopez, Blaze Cook, Vanessa Torre, Alexandra Murawski, Barry Held, Ivy Glidden, Gregory Cap, Abby Sanwald, Joseph Honcz, Tuana Gonul, Ava Steigbigel, Bridget Kiernan, Srisaiveda Lakkamraju, Marissa Dumais, Daniel Ruano, Hanna Della Bitta-Falkowski, Paul Goncalves, Melissa Connelly, Grace Tavitian, Makenzie Wisniewski, Simon Collette, Morgan Viesselman, Mia Williams, Dylan Haig, Jessica Amaral, Jesse Rembert, Amanda Pompa, Justin Hanelt, Mia Loewenberg, Jonathan Lahav, Jay Yang, Ronan Smith, Julianne Yasona, Cassidy Warakomski, Layla Carlberg, Skylar Rowe, Celidgh Pikul
Grade 6
Hediyeh Ghazagh, Ryan Zolty, Lauren Roth, Noreen Zaman, Justin Gentallan, Nathaniel Seluga, Anna Harris, Carolina Burcio, Kaitlyn Beaupre, Mallory Janik, Jack D’Avignon, Kevin Chen, Jordan Hines, Shea Mahon, Hannah Salsbury, Rylie Keller, Emma Jani, Zoe Fallon, Kaitlin Dobkowski, Charlotte Masi, Annabel Wardman, Violet Wilson, Fiona Ciambriello, Madison Doyle, Keith Pokornowski, Ethan Domingue, Braden Tarczali, Connor Nieman, Chloe Nittoly, Sabrina Kenney, Samantha Lavallee, Madeline Elmo, Cynthia Pan, Joseph Gaetano, Cristian Boutote, Azam Hostetler, Julia Deicicchi, Kathryn Nichols, Fernando Queiroz, Shaun Turner, Jenna Johnson, Teresa Shugrue, Jamie D’Avignon, Kylee Payne, Joseph Cichowski, Noah Held, Luke Cruz, Arianna Fennell, Isabella Speringo
High Honors
Grade 8
Nico Clayton, Shayna Turner, Lydia O’Malley, Daniya Chopra, Jack DiCicco,
Melody Christopher, Kensye Cocchia, Lily Cummings-Danehy, Aidan Deschaine, Madison DeBiase, Bryan Thompson, Anna Byers, Olivia Ortiz, Colin Saldaris, Wesley Buzelle, Emily McNulty, Jacob Visocchi, Ria Srivastava, Jenna Cichowski, Emma Sirico, James Dalby, Melissa Heiter, Benjamin Carlson, Aliya Prosser, Christian Piscitelli, Jordan LaRocca
Grade 7
Makalei Bliss, Sara Connelly, Miles O’Sullivan, Casey Wiederhold, Edward Alicki, Kyle Sullivan, William Auscavitch, Olivia Connelly, Ashley Hoydilla, Nina Torgerson, Dalton Lane, Angela Kapikian, Jeremy Queiroz, Ava Candido, Mansi Patel, Brendan Ziegler, Skylar Gallagher, Jacob Sanwald, Maxwell Howland, Madeline Sutton, Lauren Ardolino, Jamie Moreno
Grade 6
Gabrielle Ward, Isaiah Moore, Venice Montanaro, Conlan Deschaine, Gerold Gutierrez, Shannon Kiley, Madison Fuller, Leah Hitchcock, Nakira Rembert, Reese Jasminski, Holden Rozzi, Hannah Wainman, Aidan Grant, James Allen, Gabriella Testani, Alexa Malerba, Colleen Ardolino, Emma-Jo Smith, Gwendolyn Rodriguez, Griffin Lucy, Leonard Prue IV, Gavin Marchesseault, Kevin Heard, Ava Lam, Eva Hofmeister, Skylar Chamberlain, Allison Scicchitano, Jack Pietrosanti, Christopher Adkins, Riley Jordan, Ava Coyle, Nicole Hale, Evan Schoendorf, Ethan Cote, Maria Korman
Honors
Grade 8
Patrick Hough, Brittany Soriano, Kevin Huang, Gabriel Mainville, Ava Ciambriello, Krista Nichols, Misai Lam, Michael Maurice, Austin Murphy, Cole Heitmann, Benjamin Geier, Joshua Oropal, Haley Ruane, Renzo Silva, Annabelle Farrell, Hallie Riggott, Patrick Fallon, Thomas Treichel, Josephine Wydan, Andrew Rozzi, Samantha Lambert, Grace Bennett, Joshua Bernardo,Rohan Mistry, Zachary Croke, Patrick Griffin, Luca Marinelli, Jacob Shushan, Nicole Jones, Tatyanna Bun, Jesse Rohleder, Dustin Hueffman, Olivia Corbett, Jeremy Goulden
Grade 7
Shanyla Sheppard, Patrick Mata, Aidan Glass, Haley Flynn, James Cioppa, William Heitmann, Frances Grabowski, Jack Godek, Kaylah Sommervil, Christopher Lynn, Logan Griffin, Tatyana Cartagena, Aaron Mezick, Daniel Thanas, Mia Lauture, Nicolas Maietto, Ashley Rua
Grade 6
Sophia Ayoub, Ethan Gerstein, Skylar Troiano, Ava Scholl, James Cobain, Brett Rohleder, Zachary Trevethan, Reese Filanowski, Jason Carrillo, Jayson Schulte, Taylar Gottsegen, Emma Hydeck, Vivian Marcello, Alana Sanzari, Arda Turan, Nathan Joye, Jolita Sanchez Garcia, Andrew Carroll, Rowan Soracco, Rowan Curley, Callahan Casey